一眼傾心！戀愛系腮紅「WOC」技法　立刻GET粉嫩幼態顏

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

近年腮紅妝容重新回歸，不像過去只講求各種不同類型的唇色，反而忽略腮紅的重要性，運用比較深的腮紅製造修容效果，甚至使用帶白感較多的淺色刷澎兩頰凹陷，立刻飽滿幼態，以下更推薦三種不同的腮紅刷法，可以展現出不同的氛圍感。

W型腮紅

使用腮紅刷，由單邊臉頰以W字型延伸至鼻翼兩側至另一邊臉頰，完成可甜可嫩的自然曬傷妝感。

O型腮紅

使用腮紅刷，顴骨上方以O字型刷亮兩側蘋果肌，推薦使用澎脹色系，像是嫩粉色、淺紫色等等，這些帶有白感比較多的色調，可以加強兩頰眼下澎潤感，視覺更減齡。

C型腮紅

使用腮紅刷，根據本身眼型，從眼尾位置由上往下以C字型刷出眼尾線條，同時修飾兩頰顴骨，打造時尚俐落感。

【推薦單品】

＃NARS 炫色腮紅，4.8g、售價1300元

向來主打高調顯色的NARS是很多專業級玩家都很愛的品牌，在2024年夏季將炫色腮紅系列全面升級，運用獨特的純色顯彩技術，讓天然、礦物、珠光、極細緻四種不同類型的顏料更好混合，打造出更顯色的效果，而且視覺上看與刷上肌膚的顏色幾乎零誤差，連外殼都全方位改造，不僅延續永續環保的精神，也可以直接替換蕊芯，一共20色（含8新色）讓人直接都想包色。

＃迪奧 超完美持久亮采露，11ml、售價1750元

迪奧旗下第一支液體腮紅誕生，全新奶霜狀的質地可以打造更貼膚、自然的效果，一共6個色選包含腮紅、打亮與修容，可以任意混合疊加，也可以單色使用，獨特的超彈力斜角刷頭，可以精準取出適合用量，輕點在肌膚綻放璀璨聚光妝效。

＃RMK 透光立體頰采，2.3g、售價1250元

保留肌膚透明感、卻又能完美顯色，即使是素肌也可以輕鬆創造出好氣色的透光立體頰采，將腮紅的質地細膩到顛峰，雖然是粉體卻又能創造極致貼膚的妝感，恰到好處的發色度，可以展現出清爽自然的紅潤，不管是酒紅或是橘棕調，都可以營造出不同氛圍感的效果，完全不挑膚色，簡約的包裝讓人一刷傾心。