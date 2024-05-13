益生菌怎麼吃效果最好？配合高纖食材延長停留、拒絕咖啡手搖茶破壞好菌

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖、品牌提供

腸道健康不僅可以讓身體循環正常，更能讓身體的免疫系統、心情與健康都維持良好，因此非常重要，但益生菌要怎麼吃最好，不妨可以遵守以下的建議，能夠讓吃進去的成分發揮最大效用。

1. 早上空腹吃：益生菌最好的攝取時間是早上空腹，此時胃酸的分泌較少，可以避免益生菌被胃酸破壞，提高益生菌的存活率，同時，早上攝取可以讓益生菌在腸道中有足夠的時間進行繁殖和發酵。

2. 配合高纖食物：益生菌需要食用纖維質才能生長，因此建議與高纖維的食物如全穀物、蔬菜、水果等一起食用，有利於益生菌在腸道中的生長，延長停留時間。

3. 避免與含抗生素食物同時食用：抗生素會破壞腸道中的益生菌，因此在服用抗生素的期間，建議暫停食用益生菌，等抗生素停用後再開始食用。

4. 避免與咖啡或茶一起飲用：咖啡和茶中的咖啡因或茶鹼會對益生菌造成傷害，建議在飲用咖啡或茶後，至少等待1到2小時再食用益生菌。

5. 避免與含酒精飲料一起飲用：酒精會刺激腸胃，影響腸道的微生態平衡，並可能破壞益生菌，因此，建議避免在飲酒後立即食用益生菌。

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