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益生菌怎麼吃效果最好？配合高纖食材延長停留、拒絕咖啡手搖茶破壞好菌

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▲Dr.CINK,活沛多,益生菌,健康,腸胃。（圖／達志示意圖、品牌提供）

記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖、品牌提供

腸道健康不僅可以讓身體循環正常，更能讓身體的免疫系統、心情與健康都維持良好，因此非常重要，但益生菌要怎麼吃最好，不妨可以遵守以下的建議，能夠讓吃進去的成分發揮最大效用。

▲Dr.CINK,活沛多,益生菌,健康,腸胃。（圖／達志示意圖、品牌提供）

1. 早上空腹吃：益生菌最好的攝取時間是早上空腹，此時胃酸的分泌較少，可以避免益生菌被胃酸破壞，提高益生菌的存活率，同時，早上攝取可以讓益生菌在腸道中有足夠的時間進行繁殖和發酵。

2. 配合高纖食物：益生菌需要食用纖維質才能生長，因此建議與高纖維的食物如全穀物、蔬菜、水果等一起食用，有利於益生菌在腸道中的生長，延長停留時間。

3. 避免與含抗生素食物同時食用：抗生素會破壞腸道中的益生菌，因此在服用抗生素的期間，建議暫停食用益生菌，等抗生素停用後再開始食用。

▲Dr.CINK,活沛多,益生菌,健康,腸胃。（圖／達志示意圖、品牌提供）

4. 避免與咖啡或茶一起飲用：咖啡和茶中的咖啡因或茶鹼會對益生菌造成傷害，建議在飲用咖啡或茶後，至少等待1到2小時再食用益生菌。

5. 避免與含酒精飲料一起飲用：酒精會刺激腸胃，影響腸道的微生態平衡，並可能破壞益生菌，因此，建議避免在飲酒後立即食用益生菌。

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▲Dr.CINK,活沛多,益生菌,健康,腸胃。（圖／達志示意圖、品牌提供）

運用特定專利菌株「L.Ga A5加氏乳酸桿菌」加上「L.P BRAP01副乾酪乳酸桿菌」，可以幫助腸胃消化更順暢，同時補充色胺酸、檸檬酸鎂等成分，不僅可以幫助補充人體所需營養，還能夠減緩壓力，達到放鬆舒壓的效果。

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▲Dr.CINK,活沛多,益生菌,健康,腸胃。（圖／達志示意圖、品牌提供）

以外食族長期飲食不均衡、作息不正常的族群設計，蔬果大量攝取不足，因此精選9菌共生研發，有效改變細菌叢生態，維持消化道正常機能，尤其是有便祕問題的人更需要按照劑量補充。

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關鍵字：

Dr.CINK, 活沛多, 益生菌, 健康, 腸胃

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