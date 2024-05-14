信義區出現樂高小屋　大象沙發讓客廳變好玩

▲信義區出現快閃樂高小屋，內有超多驚喜的樂高創意。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

樂高積木向來是培養創意思維的概念聞名，近期主打「樂高風」居家設計理念，將積木融入居家布置之中，鼓勵樂高迷們發揮無垠創意，為家中營造獨一無二的溫馨氛圍。近期以「家點樂高風」為主題，從5／11至5／31期間，在台北信義區開設快閃店，讓消費者走入滿滿樂高概念的家中，沈浸式體驗樂高帶來的居家樂趣。

店內分為三大主題展間，包括客廳、書房和廚房，透過巧妙地安置各種樂高作品點綴其中，展現如何將樂高元素自然融入不同居家空間。最吸睛的自然是樂高大師黃彥智的三件力作「動物大遷徙」大象沙發、「漫遊星際」電動升降桌和「空中花園」吊燈。現場還有諸多樂高達人親自打造的創意擺飾，如貓頭鷹小夜燈、手掌造型手機架、復古收音機音響等，樂高迷逛起來一定驚喜連連。

除了欣賞展間之外，現場也備有各式人氣樂高盒組供現場選購，業者表示，會場消費滿3,600元，可獲得「樂高沙發造型手機支架」限量贈品，快閃期間更加碼提供全台免運及滿額加購優惠，指定盒組可加價299元帶回家。

此外期間限定「樂高風」活動也與IKEA合作，即起至6／10期間，在全台IKEA分店消費滿499元並至樂高授權專賣店消費，不限消費金額享有精選積木小包；於全台樂高授權專賣店內任意消費，並憑發票及收據於IKEA分店購買任一傢具家飾商品，即可至IKEA客服櫃台兌換獨家居家小熊噴霧瓶，活動期間還能登錄抽日本樂高樂園機加酒雙人券。

無獨有偶的，IKEA也推出與樂高合作的BYGGLEK系列優惠，即日至6／26期間，積木及遊戲盒也能限時85折。積木組裝結合居家商品，讓樂高迷們可以在其上發揮無限創意，創造自己獨一無二的家居單品，更適合在家中打發時間。