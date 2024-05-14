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只懂A醇能抗老已落伍！加酸複合配方、植物型類A醇成新趨勢

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

A醇成分近年開始大放異彩，剛崛起的時候，各大品牌都在講求濃度比例，到後來逐漸轉為不用建立耐受度的方便性，而2024年A醇又有了新改變，以更高效的複合性配方，甚至還可以搭配酸類一起使用，等於一瓶就可以帶給肌膚更多面向的美肌功效。以下就分享這些很值得一試的新概念A醇保養，滿足肌膚多重需求更簡單快速。

＃VERSO N°6 逆齡淨痘調理凝膠，售價3200元

▲VERSO,Omorovicza,Natura Bissé,EVE LOM,A醇,保養,。（圖／品牌提供）

很多人對於A醇的印象：撫紋、抗老，但其實它擁有多重的美肌功能，比如抗痘就是其中之一，比起市面上單純的A醇成分，VERSO更是在品牌創立之初，就改變其分子式的結構，讓它既有A醇的高效能，同時又不容易引起刺激，並命名為「8倍A醇」的獨家成分，其中，這一款淨痘調理凝膠更是添加0.05%濃度，調理肌膚油脂分泌更為專精，同時可以舒緩痘痘、全面淨膚。

＃Omorovicza 匈牙利皇后緊緻精華，30ml、售價4800元

▲VERSO,Omorovicza,Natura Bissé,EVE LOM,A醇,保養,。（圖／品牌提供）

A醇即是維他命A的衍生物，其獲取的方式有很多種，可從魚肝油中提取、也可以人工合成，近期，「植物型類A醇」關注度快速上升，因為其作用途徑類似A醇，又能夠減少更多的副作用，像是補骨脂酚、地中海微藻等，都成為新潮流，匈牙利皇后緊緻精華就是運用來自地中海的天然微藻，輔以黃耆葉萃取、生石花幹細胞等成分，全方位賦予肌膚極致抗老能量。

＃Natura Bissé 無齡緊膚極緻夜間精萃，30ml、售價8200元

▲VERSO,Omorovicza,Natura Bissé,EVE LOM,A醇,保養,。（圖／品牌提供）

專精於肌膚抗老研究的Natura Bissé已熟知A醇對於逆齡的功效，但單單僅靠一種成分已經滿足不了對於美的追求，因此，A醇的複方思維應運而生，透過0.1%包覆性A醇與0.5%補骨脂酚併用，甚至加入5%甘醇酸成分，透過表層肌膚的重新整理、汰舊換新，到深層內在的彈力緊緻，革命性黃金比例，由內而外帶給肌膚蛻變新生。

＃EVE LOM 全能逆時新生多效精華，30ml、售價6000元

▲VERSO,Omorovicza,Natura Bissé,EVE LOM,A醇,保養,。（圖／品牌提供）

將A醇結合酸類可不是專利，早在2年前EVE LOM就發現A醇與果酸並用的益處，更與美國皮膚科醫學會雜誌所提出的方向不謀而合，透過A醇在肌膚深層作用、AHA果酸於淺層如鬆土般打開通道，更能讓撫紋效果發揮到極致，並且添加大量的燕麥益生元，讓刺激度降到最小，甚至是不需要耐受就可以輕鬆使用，細緻煥活無齡膚況。

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關鍵字：

VERSO, Omorovicza, Natura Bissé, EVE LOM, A醇, 保養

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