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CHAUMET打造巴黎奧運獎牌也跟運動風　絲繩手鍊4萬入手

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▲▼ CHAUMET,OMEGA 。（圖／公關照）

▲模特兒戴CHAUMET搭配再生材質絲繩的Bee My Love手環40,000元，Bee My Love18K玫瑰金手環‌181,000元。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌CHAUMET為今年夏季登場的巴黎奧運設計獎牌，將此運動賽事的起源意涵、巴黎地標艾菲爾鐵塔的鑄鐵完美融入金、銀、銅牌之中，被譽為精品級獎牌，連精緻珠寶也跟上運動盛事風潮，品牌推出搭配絲繩的Bee My Love手環，洋溢活潑氣息，且比起貴金屬款式更為輕巧，適合夏日運動或出遊佩戴。

▲▼ CHAUMET,OMEGA 。（圖／公關照）

▲CHAUMET搭配再生材質絲繩的Bee My Love手環，40,000元。

貴金屬版本的手還動輒十幾萬元起跳，CHAUMET發表結合再生技術製成絲繩的Bee My Love手環，定價40,000元，可謂品牌最佳入門款，絲繩共有藍、紅、綠、黑、藍等7款顏色選擇，串上鑲嵌3顆美鑽經典蜂巢造型、象徵拿破崙蜜蜂家徽勤奮豐饒意涵以及法國六角形國土的墜飾，意義非凡。

▲▼ CHAUMET,OMEGA 。（圖／公關照）

▲今夏登場的巴黎奧運獎牌由CHAUMET設計。

瑞士名錶歐米茄（OMEGA）則繼續擔起巴黎奧運的官方計時重任，特別發表以本屆奧運為靈感設計的超霸系列Chronoscope腕錶，全新43毫米表款有4款型號，均以巴黎奧運的金、黑、白色系為基調，包括搭配陽極處理鋁錶圈的全不鏽鋼鍊帶錶、18K Moonshine™ 金錶殼與錶鍊搭配陶瓷錶圈，以及兩種材質各搭配皮錶帶款式，最特別的是銀白珍珠紋面盤印有1940年代的「蝸紋」，印有測速刻度、脈搏計刻度及測距刻度，而錶背壓印「Paris 2024」字樣和奧運五環標誌紀念此盛事；4款錶均搭載歐米茄9908／9909同軸擒縱大師天文台認證機芯，以精準計時彰顯工藝。

▲▼ CHAUMET,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列Chronoscope Paris 2024腕錶不鏽鋼款，324,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

▲▼ CHAUMET,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄錶背壓印的「Paris 2024」字樣和奧運五環標誌。

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關鍵字：

CHAUMET, OMEGA, 歐米茄, 巴黎奧運

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