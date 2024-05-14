第一桶金存到100萬很重要？前台積電財務主管顛覆「儲蓄迷思」

文／郝旭烈 圖／達志示意圖、出版社提供

第一桶金｜必須先賺到100萬嗎？



第一桶金不只在乎金額到底多少

第一桶金更要在乎開始越早越好

每次我在課堂上或演講中，問同學和聽眾大家覺得如果要理財，賺到「第一桶金」重不重要的時候？

答案幾乎都很一致，大夥都說很重要。

接著我又問大家，心目中要累積多少錢，才算是第一桶金的時候，奇怪又有趣的事情就發生了。

通常如果開始有回覆的幾個人，答案會比較有差異或與其他人不同。但只要有那麼個特定的人，說出他的第一桶金是100萬，好玩的是接下來幾乎大部分人，都會把第一桶金訂成100萬作為目標。

「然後呢？」我問。

在大家回答完第一桶金這個目標之後，我會接著問大家，「那麼然後呢？有了第一桶金之後大家要幹什麼？」

所有人似乎都以為回答完第一桶金之後，問題就結束了，並沒有想到會有這樣繼續地追問。

「拿去投資咯∼」

「用這個第一桶金繼續去賺錢。」

「開始用錢去賺錢，創造被動收入。」

「有了第一桶金，就繼續第二桶金咯∼」

「對啊，一桶一桶接著賺⋯⋯⋯」

「看起來大家對於第一桶金的概念，都是為了投資，為了用錢賺錢，為了創造被動收入，為了接下來一桶接著一桶，不斷地賺錢。那麼，第一桶金，一定要是100萬，或是特定金額才能夠達成這個目標嗎？」我繼續追問。

通常這個時候，大家又可能是面面相覷，也或許有人會淡淡地回答說：「好像不一定耶。」

是啊，當然不一定！

記得我自己在小學時候，學校鼓勵我們每個小朋友在郵局裡開一個帳戶，然後讓父母親教我們怎麼樣把紅包或零用錢存進去。之後每隔一段時間，老師還要我們去查看自己的帳戶，看看除了父母親幫我們存的錢之外，是不是會多一些錢？

每個有開帳戶的同學，在看到由本金生出來的利息，讓自己錢變多的那個剎那，都會高興的驚呼出來。因為這種行為反應，也間接影響其他同學，嚷著鬧著要父母親，也幫他們在郵局開戶，希望自己也可以玩這個「用錢賺錢」的遊戲。

這是小時候在我心目當中，最簡單又最實際的財商教育，也留下了深刻難以抹滅的印象。後來年紀漸長，成家有了小孩，也同樣在兩個女兒很小的時候，幫她們開立了郵局帳戶。

最重要的是，就算用孩子自己零用錢去開立帳戶，我原來以為開戶金額應該不會太少，沒想到一問之下，才知道只要新台幣10元，就可以在郵局開戶。

是的，只要10元，您沒有看錯，將區區10元存進郵局，就能啟動賺取「被動收入」的遊戲，開始理解什麼叫做「用錢賺錢」，也開始知道什麼叫做「投資」。

所以很多父母親，甚至是我們自己訂出第一桶金目標的時候，或許可以想一想所有的大目標，都是從小目標累積的。如果第一桶金的本質是要持續不斷地透過用錢去賺錢，累積財富的話，那麼或許並不一定需要100萬、10萬，甚至是1萬，才能開始。

不管是幫自己，或者幫自己孩子，就從今天，就從現在，即使沒有任何專業知識去做投資，至少可以把每次賺到的錢，或收入一部分存進郵局或銀行。

那麼就算是10塊錢，我們也有了第一桶金，也有了未來無限多桶金的開始。

千里之行，始于足下；

萬金之富，始于錙銖。

第一桶金不只在乎金額到底多少，

第一桶金更是在乎開始越早越好。

