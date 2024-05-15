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橘皮外露好困擾！隨時做淋巴按摩、少吃高糖高鹽都能改善

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記者李薇／綜合報導　圖／各女星IG

夏季穿上短袖短褲，很多人就會開始擔心不好看的橘皮外露，讓整個人狀態都不完美，而橘皮組織是因為脂肪組織積聚並壓迫皮膚組織，使其變形而形成的，這種現象常在大腿、臀部、腹部等多脂肪積聚的地方出現，尤其女性受荷爾蒙影響，特別容易產生，想要穿衣好看，建議可以透過以下3種方法，全方位美肌。

▲橘皮,保養。（圖／IG）

1.增加運動

運動是最直接也最有效的減少脂肪並增加肌肉的方式，像是有氧運動，游泳、慢跑、跳舞、瑜伽等，不僅可以消耗脂肪，還可以提高新陳代謝，有助於身體排毒，另外，重量訓練也是很好的選擇，它可以增加肌肉量，使脂肪無處藏身，每周保持3到5次的運動，每次30分鐘以上。

▲橘皮,保養。（圖／IG）

2.飲食調整

高糖、高鹽以及高脂肪的飲食會導致身體積聚過多的脂肪，所以應該避免這些飲食，多吃蔬菜、水果以及全穀類食物，這些食物富含維生素、礦物質以及膳食纖維，可以促進身體的新陳代謝，此外，多喝水也是很重要的，水可以幫助身體排毒，並保持皮膚彈性。

▲橘皮,保養。（圖／IG）

3.做淋巴按摩

淋巴系統是身體的排毒系統，淋巴按摩可以幫助淋巴液流動，促進身體排毒，可以找專業的按摩師進行，也可以自己學習按摩的方法，像是使用身體刷，以小圓圈的方式從腳部向上刷到心臟方向，這樣可以幫助淋巴液流動，而且隨時都可以做，完全不會受到身體時鐘限制。

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關鍵字：

橘皮, 保養

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