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CANADA GOOSE公開史上首位創意總監！「老佛爺接班人」秋冬翻開新篇章

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記者鮑璿安／台北報導

加拿大戶外服裝品牌CANADA GOOSE成立67年，終於迎來品牌首位創意總監！由設計師Haider Ackermann海德爾亞克曼擔任掌舵者，將推出嶄新系列服飾，他更被視為Karl Lagerfeld「老佛爺接班人」，時尚迷也可期待一下品牌的全新風格走向！

▲CANADA GOOSE 。（圖／品牌提供）

▲CANADA GOOSE宣佈哥倫比亞裔法國設計師Haider Ackermann擔任創意總監 。（圖／品牌提供）

哥倫比亞裔法國設計師Haider Ackermann曾經在安特衛普皇家藝術學院(Royal Academy of Fine Arts Antwerp)就讀，而後憑藉出眾的設計功底，受到傳奇設計師John Charles Galliano賞識，因此獲得實習機會。Haider Ackermann擅長以中性角度呈現鮮明穿衣風格，於2003年創立個人品牌，也曾經任職Berluti創意總監，甚至被老佛爺Karl Lagerfeld點名為接班人，可見他風靡眾人的才華。

▲CANADA GOOSE 。（圖／品牌提供）

▲創意總監Haider Ackermann與社會活動倡議家Jane Fonda 共同展示PBI連帽Ｔ恤。（圖／品牌提供）

▲CANADA GOOSE 。（圖／品牌提供）

▲PBI連帽Ｔ恤。（圖／品牌提供）

如今Haider Ackermann成為CANADA GOOSE首位創意總監，首席執行官 Dani Reiss表示，「Haider Ackermann擁有將品牌所蘊含的能量和潛力，轉化為設計力量的獨特能力，我期待看到他的創意為品牌帶來耳目一新的風貌」。品牌也在此刻宣佈推出限量獨家的PBI連帽Ｔ恤，用於支持北極熊國際組織 (PBI) ，以寬鬆中性的剪裁融入繽紛色調，極光藍、極光綠、瑪瑙黑和水晶白(Canada Goose官網限定色)，而Haider Ackermann操刀的首個季節性系列最快於 2024 年秋冬上市。

關鍵字：

CANADAGOOSE, HaiderAckermann, 創意總監, 服飾, 新合作

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