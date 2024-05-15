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仙女！金智媛粉色百褶裙好溫柔　疊搭55萬扇形項鍊精緻出挑

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記者李薇／台北報導

金智媛憑藉《淚之女王》一劇爆紅，最近受品牌之邀出席新加坡的活動，一現身就以整套粉紅色連身裙亮相，直接美出新高度，整個人都與劇中霸氣女社長的樣子完全不同，搭配一頭浪漫的大捲髮看起來超級溫柔，轉身更是露出白皙美背，整個人光彩奪目。

在《淚之女王》飾演百貨公司社長的金智媛穿搭多以西裝、襯衫或是套裝為主，整體形象展現出幹練、果決的氣場，但是這次受邀出席品牌活動，身穿MaxMara的粉紅色百褶連身洋裝，雪紡紗的材質搭配荷葉邊，整個人都看起來很溫柔。

搭配這次連身裙的V領剪裁，金智媛也選戴了售價55萬的寶格麗Divas' Dream 18K玫瑰金項鍊，帶有粉色調的元素與洋裝搭配得特別和諧，非常經典的3個扇形元素，鑲飾珍珠母貝或是密鑲鑽石，在光線的照射下閃閃發光，同時又不會誇張搶戲，整體造型顯得非常別緻。

快閃新加坡，金智媛也在15日飛回南韓，機場直接以簡約的CELINE白色T恤搭配牛仔褲，粉紅色衛衣休閒的披在肩膀，一咖Bottega Veneta焦糖色編織大包，整個人看起來輕鬆又時髦，幾天前從南韓出發時，背的CELINE包同樣也是焦糖色，雖然品牌不同，但顏色卻意外相似，可見是她的愛。

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關鍵字：

金智媛, 淚之女王, 時尚, MaxMara, 寶格麗

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