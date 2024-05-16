520示愛對策！女孩都想要的「夢幻之選」TOP 3　製造情侶愛意儀式感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

說愛你的520即將到來，想要在這天大膽告白，禮物的儀式感絕對不能少，最近就有不少絕美厲害的好物，很值得各位男性入手送給另外一半，不管是情侶還是夫妻，都可以透過小心意傳達愛意。

＃迪奧 緹花全能修護霜－粉紅限量版，售價1930元

迪奧每次的新設計總是充滿優雅與質感，自從去年在Jisoo新曲首度亮相的緹花全能修護霜被搶爆，這次再度推出少女心滿點的粉紅色限量版，淡雅的粉紅色搭配滿滿的千鳥紋圖案，放在包包裡面簡直就是時尚配件，隨時補擦雙手、指甲、身體都可以，一瓶超萬用。

＃ELIE SAAB 浪漫蕾絲淡香精，50ml、售價3500元

黎巴嫩「夢幻婚紗天花板」ELIE SAAB總是運用充滿仙氣的刺繡、薄紗、絲綢，裁剪出新穎又絕美的婚紗，可以說是不少女性心中的夢幻逸品，對設計師ELIE SAAB而言，「比起純白婚紗，我更喜歡米白色的婚紗」，以此為靈感，調香師Aurélien Guichard運用伊蘭伊蘭與橙花，帶來細膩奢華的木質花香，淡淡的馬達加斯加香草，展現浪漫又輕甜的幸福氛圍。

＃Diptyque 天堂花園之水，75ml、售價9000元

擁有獨特香氣品味的Diptyque向來專注在每一個細節，其旅行更是流淌在骨子裡的靈魂源泉，透過香氣的層層堆疊交織出每一趟令人感動的回憶；而天堂花園之水把漫步在沙丘深處的綠洲，透過佛手柑、苦橙葉、永生花及秘魯香脂，描寫炎熱砂礫中一抹清新涼爽的汪泉，強烈的對比又意外和諧，宛如穿越時空的異想之境。