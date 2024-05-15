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超可愛Hello Kitty手機鍊、露營燈！怎麼集點、加價一次看懂

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▲屈臣氏,Melvita,保養。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

迎接Hello Kitty 50周年，屈臣氏攜手三麗鷗舉辦「我的Hello Kitty時代」集點活動，於5月16日到6月12日推出第一波換購活動，只要集滿5點加價99元就可以拿到超可愛手機鍊；保養品牌Melvita慶祝粉紅胡椒美體系列熱銷，祭出滿3800元就贈保養大禮包，真的有夠划算。

▲▼ 。（圖／記者李薇攝）

▲「隨性搭手機掛繩」5點＋99元（左）、「儀式感氣氛燈」8點＋699元／買護膚商品滿699元＋換購價699元（右）。

屈臣氏推出第一波的「我的Hello Kitty時代」集點活動，只要消費滿200元就可以擁有1張集點貼紙，只要5點就可以運用不同的價格加價限量商品，也可以集滿點數直接換，包含：隨性搭手機掛繩、好青春冷水壺、快樂自由傘、儀式感氣氛燈、細節控整髮梳等等。

▲屈臣氏,Melvita,保養。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

▲「好青春冷水壺」8點＋199元／45點免費換（左）、「細節控整髮梳」8點＋999元／買髮類商品滿999元＋換購價999元（右）。

其中，手機鍊可以說是人人都該擁有的實用好物，有短版的手腕帶、長版的掛鏈，搭配限定50周年的手機夾片，總共有3種超可愛款式隨機出貨，5點加99元即可擁有；另外，擁有露營風格的儀式感氣氛燈，不僅可以無線使用、旋鈕無段式調光，還有IPX4的防水等級，5V充電即可以續航8到10小時，限量8點加價699元，或是購買護膚商品滿699元即享換購價699元。

▲屈臣氏,Melvita,保養。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

Melvita夏季最受到女孩歡迎的粉紅胡椒美體系列，是繼肌安平衡修護系列之後，第二波換上全新形象設計的單品，瓶身採用100%回收再製玻璃製成，LOGO也全面換上新的視覺，展現出更有質感的樣貌，搭配上此系列經典的紅粉色系，活力滿點。

▲屈臣氏,Melvita,保養。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

慶祝新風貌回歸，品牌也祭出超優惠折扣，只要於5月16日至7月3日，購買粉紅胡椒美體系列任2件享8折，滿2000元贈100%純棉運動毛巾，消費滿3800元贈「粉紅胡椒美體美體油28ML＋磨砂蜜30ML＋迷你口袋保溫杯200ML」，打造夏日窈窕曲線。

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關鍵字：

屈臣氏, Melvita, 保養

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