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輾壓鞏俐、彭于晏！網紅登坎城竟獲「特寫1分鐘」驚人背景曝

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記者李薇／台北報導

在第77屆坎城影展在法國展開，許多華人明星，如鞏俐、關曉彤、彭于晏等都盛裝出席，但有網友就發現，直播中，唯一獲得特寫鏡頭的竟然是一位網紅，甚至長達1分鐘之久，因此「坎城0特寫」與「坎城網紅」兩大關鍵字立刻登上熱搜。

萬千惠,鞏俐,關曉彤,彭于晏,坎城,坎城影展,。（圖／微博）

▲萬千惠走上紅毯。（圖／微博）

而這位碾壓其他明星的網紅就是萬千惠，只見她身穿黑色抹胸禮服，下襬運用層層的紗裙製造出滿滿的份量感，整件禮服更是從上到下展現出黑色漸層白色的設計，加上配戴的黑色長手套，展現出十足氣場，難怪會成為紅毯上的焦點。

萬千惠,鞏俐,關曉彤,彭于晏,坎城,坎城影展,。（圖／微博）

▲萬千惠坎城直播鏡頭長達1分鐘。（圖／微博）

萬千惠雖是網紅，但她本人其實也是很厲害的歌舞劇演員，能演能唱能跳，還是中國音樂人三寶老師的妻子，兩人在2017年時結婚，她也在微博透露，這次是作為獎項提名人被邀請參加，隔天還會再走一次紅毯。

萬千惠,鞏俐,關曉彤,彭于晏,坎城,坎城影展,。（圖／微博）

▲萬千惠整體穿搭氣勢很強。（圖／微博）

對於鏡頭滿滿，許多人不解萬千惠憑什麼，但也有人認為，可能是因為她較早出現，所以鏡頭比較多，也有粉絲留言，她的狀態確實不比明星差，精緻的臉蛋和姣好的身材，獲得鏡頭關注理所應當。

▲彭于晏坎城影展開幕式。（圖／翻攝自彭于晏工作室微博）

▲彭于晏帶著愛犬Xin，飛法國參加坎城影展。（圖／翻攝自彭于晏工作室微博）

▲（左起）關曉彤、鞏俐出席坎城影展開幕式。（圖／CFP、路透）

▲（左起）關曉彤、鞏俐出席坎城影展開幕式。（圖／CFP、路透）

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關鍵字：

萬千惠, 鞏俐, 關曉彤, 彭于晏, 坎城, 坎城影展

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