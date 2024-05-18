日本小眾彩妝品牌快閃登台！超美指甲油熱銷超過15萬瓶　

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

由日本知名彩妝師松田未来於2020年所創立的彩妝品牌「rihka」，2024年以台灣作為海外快閃店首站，將在5／18～5／26插旗台北選物店FUJIN TREE 355，在台灣就能親自體驗到rihka在日本國內備受歡迎的經典彩妝！

rihka品牌名稱結合自光芒（Hikari）和救贖（Sukui）的日文，希望能給予大家充滿光明的幸福，產品更從經典的指甲油到唇彩、睫毛膏、眼影、服裝等應有盡有。

推薦單品

1.指甲油，日本女生最愛，將指尖色彩融入每日穿搭

rihka的指彩系列針對亞洲人偏暖黃的膚色，調配多款清新且質感的中性色調，同時具快乾持色的特性，至今已累計銷量超過15萬瓶，是日本女性愛用指彩品牌之一。

細節中蘊藏的女性氣質，自然、不經意地融入成年女性的指尖，成為日常搭配的一部分。

此次在台灣的快閃店同步販售護甲基底油、指甲油及持色護甲油，全系列共25款色選。

2.絲霧光感唇膏lipstick系列，一抹盡現迷人雙唇



rihka lipstick系列含有乳木果油成分，擁有絕佳的延展性。

絲霧光感的上唇效果賦予雙唇微妙的吸引力，塗抹瞬間提亮臉部氣色。

全系列共7款色選，其中全新2色#nectarine桃粉色、#fig粉紫色將於快閃店搶先登場，為春夏妝容開啟全新篇章。

#nectarine桃粉色：塗抹瞬間讓表情明亮的清新桃粉色。

#fig粉紫色：以無花果為靈感，深邃同時帶有朦朧感的粉紫色。

3.潤色護唇膏lip balm系列，細心呵護雙唇



rihka lip balm系列蘊含玫瑰果油、山茶籽油、葵花油三種植物精萃，溫柔呵護雙唇，同時打造光澤妝感。保濕之餘又不失氣色，是外出必備的美唇法寶。

全系列共3款色選。

#rihka：以rihka品牌標誌的紅色為發想，深沉優雅帶有透明感的紅色。

#coussinet：以貓掌的肉墊為靈感，柔和清新的透明粉色。

#apple cider：淡雅透明橙色，帶有如同香料般的小顆粒閃粉。

4.彩色睫毛膏系列，為睫毛注入活力色彩



rihka mascara系列注入蠶絲保濕成分，能夠溫柔包覆、細膩均勻的附著在睫毛上。精心設計的專屬刷頭，絕妙的曲線和刷毛量可輕鬆打造根根分明的纖長睫毛且擁有絕佳的持妝效果，不易暈染，卻可以熱水輕鬆卸除。

全系列共3款色選。

5.眼影盤feelings palette系列，打造專屬心情調色盤



feelings palette系列映照著每個片刻中「我的感受」為理念。

快閃店共提供2款眼影盤組合，細膩的配色為時髦妝容更添層次感，外出一盤就能搞定全眼色彩。

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