fb ig video ETtoday search mobile

日本小眾彩妝品牌快閃登台！超美指甲油熱銷超過15萬瓶　

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

由日本知名彩妝師松田未来於2020年所創立的彩妝品牌「rihka」，2024年以台灣作為海外快閃店首站，將在5／18～5／26插旗台北選物店FUJIN TREE 355，在台灣就能親自體驗到rihka在日本國內備受歡迎的經典彩妝！

rihka品牌名稱結合自光芒（Hikari）和救贖（Sukui）的日文，希望能給予大家充滿光明的幸福，產品更從經典的指甲油到唇彩、睫毛膏、眼影、服裝等應有盡有。

推薦單品

1.指甲油，日本女生最愛，將指尖色彩融入每日穿搭

rihka的指彩系列針對亞洲人偏暖黃的膚色，調配多款清新且質感的中性色調，同時具快乾持色的特性，至今已累計銷量超過15萬瓶，是日本女性愛用指彩品牌之一。

細節中蘊藏的女性氣質，自然、不經意地融入成年女性的指尖，成為日常搭配的一部分。

此次在台灣的快閃店同步販售護甲基底油、指甲油及持色護甲油，全系列共25款色選。

2.絲霧光感唇膏lipstick系列，一抹盡現迷人雙唇

rihka lipstick系列含有乳木果油成分，擁有絕佳的延展性。

絲霧光感的上唇效果賦予雙唇微妙的吸引力，塗抹瞬間提亮臉部氣色。

全系列共7款色選，其中全新2色#nectarine桃粉色、#fig粉紫色將於快閃店搶先登場，為春夏妝容開啟全新篇章。

#nectarine桃粉色：塗抹瞬間讓表情明亮的清新桃粉色。

#fig粉紫色：以無花果為靈感，深邃同時帶有朦朧感的粉紫色。

3.潤色護唇膏lip balm系列，細心呵護雙唇

rihka lip balm系列蘊含玫瑰果油、山茶籽油、葵花油三種植物精萃，溫柔呵護雙唇，同時打造光澤妝感。保濕之餘又不失氣色，是外出必備的美唇法寶。

全系列共3款色選。

#rihka：以rihka品牌標誌的紅色為發想，深沉優雅帶有透明感的紅色。

#coussinet：以貓掌的肉墊為靈感，柔和清新的透明粉色。

#apple cider：淡雅透明橙色，帶有如同香料般的小顆粒閃粉。

4.彩色睫毛膏系列，為睫毛注入活力色彩

rihka mascara系列注入蠶絲保濕成分，能夠溫柔包覆、細膩均勻的附著在睫毛上。精心設計的專屬刷頭，絕妙的曲線和刷毛量可輕鬆打造根根分明的纖長睫毛且擁有絕佳的持妝效果，不易暈染，卻可以熱水輕鬆卸除。

全系列共3款色選。

5.眼影盤feelings palette系列，打造專屬心情調色盤

feelings palette系列映照著每個片刻中「我的感受」為理念。

快閃店共提供2款眼影盤組合，細膩的配色為時髦妝容更添層次感，外出一盤就能搞定全眼色彩。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 日幣創新低！旅遊必買小眾彩妝品牌top5！to/one、SENSES⋯日本女孩都在用

● 春夏必備「水光感唇膏」推薦！一抹隱形唇紋，綻放迷人光澤，還能打造嘟翹寶寶唇

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 日本, 彩妝, rihka, 選物店, FUJIN TREE 355

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

性趣缺缺有解！營養師激推「10款食物」讓愛火燃燒

性趣缺缺有解！營養師激推「10款食物」讓愛火燃燒

養成5個儲蓄小習慣　無痛存錢其實很輕鬆

養成5個儲蓄小習慣　無痛存錢其實很輕鬆

李蒨蓉傳授「回春野生眉7步驟」　畫完上半臉秒拉提

李蒨蓉傳授「回春野生眉7步驟」　畫完上半臉秒拉提

搞怪「草莓玻璃杯」倒入牛奶秒變身！喝一口美味蛋糕超有趣 金智媛「無睫毛眼妝」美貌爆擊！眼影乾淨高級、修飾輪廓感畫法必學 停止內耗7大金句　「不過度勉強自己，才是成熟的大人」 賴清德520就職典禮西裝搶先曝！台灣設計師操刀「幸運紫」領帶藏深意 Jisoo緊實腹肌見客　低調私服配60萬卡地亞鑽戒、金錶洩身價 IU同款夯鞋WRPD Runner、1906R壓軸登場！NB Grey Days灰潮新品一次看 櫻花飄落美景微縮於面盤上　Grand Seiko粉紅錶好浪漫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面