爆準心理測驗！1分鐘測出你的理想型與討厭型男友

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

你心中的理想型與討厭型男友是怎麼樣的個性呢？以下這個心理測驗可以輕鬆檢測出來，而且超級準，快來試試看。

Q：某天家門口來了一隻動物，分別帶來好消息與壞消息，你認為哪一隻動物會帶來好消息、哪一隻動物會帶來壞消息，憑直覺選擇。

A.老虎：象徵力量與權威

帶來好消息：

你會選擇一個強大的人當你的另一半，他是一個野心勃勃、意志堅定又經歷豐富的人，可以讓你安心依靠，擁有很強的安全感，因此讓你感到非常幸福。

帶來壞消息：

你害怕另一半過於強勢，因為你的生活特別不喜歡被人束縛，假如另一半不能給你足夠的自由，總是管東管西、各種不能做，你會想要放棄這段感情。

B.狗：象徵忠誠與奉獻

帶來好消息：

你需要的是另一半無條件的信任與支持，同時可以跟你一起攜手相伴，這會讓你在愛情裡面擁有巨大的安全感，願意一直長久走下去。

帶來壞消息：

你最怕遇到個性軟弱、沒有自信的人，總是圍繞在你的身邊，以你為中心生活，努力討好，這會讓你覺得很看不起，甚至覺得不幸福。

C.羊：代表溫暖與安心

帶來好消息：

你對另一半的要求就是要溫柔有耐心，可以細心照顧各種需求，有被捧在手心的愛護感，會讓你感受到滿滿的愛意。

帶來壞消息：

你最擔心另一半是一個活在舒適圈裡面、沒有上進心的人，擔心他們太過安於現狀，不想要自我提升，每天只做同樣的事情，會讓你很沒有安全感。

D.鸚鵡：象徵健談與活力

帶來好消息：

你期待自己的另一半是一個幽默風趣的人，在生活上彼此可以無所不談，甚至願意逗你開心，讓你覺得彼此相處愉快又幸福。

帶來壞消息：

你不喜歡另一半太過吵鬧、愛抱怨，你認為生活裡面瑣碎的事情都沒有什麼需要拿出來說的，而且總是嘻嘻哈哈地感到很不正經。

E.烏龜：代表勤奮、耐心

帶來好消息：

你對於對象的要求希望是可以坦誠一切、足夠真心，即使他沒有辦法付出實質的幫助，但只要願意陪在你的身邊，就會感受到可靠。

帶來壞消息：

你最不喜歡另一半是個嚴肅、不苟言笑的人，感覺好像什麼事情都掀不起對方的興趣，甚至毫無感情，讓你最無法忍受，覺得難以接近。