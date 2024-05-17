睡到最後一刻也行！晨間速攻5分鐘完妝的必備神器

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

對於很多上班族而言，需要好氣色但是又趕時間，太過繁複的步驟難以一一執行，能夠快速打底製造好氣色的單品成為首選，以下就盤點多款能節省時間的好物，一秒打造大師級妝容。

＃PONY EFFECT 黑眼圈殺手遮瑕盤，售價1000元

臉部暗沉、痘印、黑眼圈都是很多女性都會有的肌膚困擾，想要底妝完美，這些小瑕疵可不能作祟，但又想要快速、減少瓶瓶罐罐，PONY EFFECT直接調好超完美鮭魚粉、自然膚、白皙膚等4個遮瑕色，一盤就可以解決各種肌膚瑕疵，奶油狀質地遮蓋力超強又不卡紋，簡直修片神器。

＃MAYBELLINE FIT ME水啵啵裸妝乳，售價445元

2023年一上市就立刻受到小資女愛用的水啵啵裸妝乳，超爆水的質地，一瓶可以直接取代乳液、妝前、底妝，一抹瑕疵隱形，打造水感細緻的嫩透膚況，而且不需要任何工具搭配，用手推抹均勻，就可以立刻擁有素顏般的好氣色。活動期間購買底妝（含卸妝）滿688元，贈小C管冷水杯。

＃I'M MEME 我愛胖胖粉撲，售價120元

想要加快上妝速度，好的工具絕對是關鍵，超懂少女心的I'M MEME直接推出棉花糖粉紅色的「我愛胖胖粉撲」，65mm水滴型超大直徑與加厚設計，秒速就可以打造完美底妝，粉紅色粉撲緞帶放入三隻手指超剛好，使力簡單輕鬆，睡到最後一刻也不用怕。

＃IPSA 流金噴霧，售價750元

一瓶就可以取代定妝噴霧、妝前保水、舒緩降溫的流金噴霧，可以說是女性化妝包必備單品，延續熱賣流金水的水份滲透分子，搭配三大舒緩植萃洋甘菊精萃、綠茶萃取、薰衣草精油，不僅可以迅速穩定肌膚躁動狀態，更可以透過香氣放鬆舒壓。