宋慧喬278萬冠冕變優雅白天鵝！淒美破碎氛圍又讓粉絲驚艷

記者李薇／台北報導 圖／harpersbazaarkorea IG

演員宋慧喬因《黑暗榮耀》人氣再度翻紅，憑藉絕佳的演技，獲得廣大的粉絲好評，最近她受邀拍攝時尚雜誌封面，再度展現出驚人的消化力，把破碎感的絕美氛圍演繹得恰到好處，看起來非常游刃有餘的隨性感，讓粉絲們眼睛為之一亮，覺得這次拍攝很像是黑天鵝與白天鵝的童話故事。

美可以有很多面向，宋慧喬每次出席活動、拍攝戲劇、雜誌封面，展現出的「美」都是不同的質感，盤點她過去年輕時期的形象，比較甜美、可愛的感覺，最近在歷經結婚、離婚等人生轉變，再度重回演藝事業的她，又給觀眾不一樣的氛圍，讓人每次都期待她的表現。

也許是人生有不同歷程，宋慧喬這次在演繹時尚畫報的時候，特別表現出過往少見的「破碎感」，只見她戴上Chaumet非常經典的JOSÉPHINE AIGRETTE IMPÉRIALE冠冕（售價2,787,000元），頭髮有些許凌亂、目光直視遠方，宛如女皇般堅定氣場，伴隨著淒美的質感。

另一套穿搭則是套上黑色羽毛般的大衣，帶有一點捲度與風吹過髮絲的隨性，搭配上134萬的JOSÉPHINE AIGRETTE IMPÉRIALE耳環，還有同系列AIGRETTE IMPÉRIALE可轉換式項鏈，要價248萬6000元，宛如眼淚一般灑落在肌膚，優雅至極。