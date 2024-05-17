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天然植萃保養無壓力體驗！美肌之餘還能舒心超療癒

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

本周又有不少有趣、療癒的好去處，不僅可以體驗舒適的保養單品，還可以欣賞藝術作品與拍照打卡，快跟好友一起朝聖吧！

＃ROOTON 首間限定快閃店

▲ROOTON,m̄enom̄eno,LINLANG,美妝,。（圖／品牌提供）

韓系植萃養護品牌ROOTON登台已經4年，主要專攻在頭皮護理，17日終於在新光三越台北信義新天地A11開設首次快閃店，以希臘女神為靈感的品牌精髓，設計出宛如宮殿般的展演空間，展示經典熱銷甦活植萃系列、喚活海藻系列等髮品，也全新推出身體的淨粹植潤系列，天然植物香氣用過真的很舒壓。於活動期間消費即贈頭皮按摩梳、滿3000元現折500元等各種優惠好康。

＃m̄enom̄eno X 明日製作所 主題概念店

▲ROOTON,m̄enom̄eno,LINLANG,美妝,。（圖／品牌提供）

▲ROOTON,m̄enom̄eno,LINLANG,美妝,。（圖／品牌提供）

由張景嵐一手創辦的保養品牌m̄enom̄eno，以敏感肌可以輕鬆使用的無負擔保養品，深受許多藝人與專家喜愛，在18日與明日製作所攜手在NOKE忠泰樂生活3F，打造全新的主題概念店，結合《文明：當代生活啟示錄》國際巡迴攝影藝術展，讓每一位參觀的人都可以從內心、外在全方位療癒，遠離生活的瑣事與壓力。m̄enom̄eno新品「Ns 酸酸調理精華」也首次亮相，充滿太空未來感的空間，可以自由試用、拍美照打卡。

＃LINLANG 上市體驗店

▲ROOTON,m̄enom̄eno,LINLANG,美妝,。（圖／品牌提供）

專注功能性與儀式感，運用植物科學、藥草學歷史作為基礎，全新的植物系保養品牌LINLANG誕生，首發推出大馬士革玫瑰保濕面膜、全效修護精華、全效修護霜、沙棘植萃卸妝霜4支單品，不含礦物油、人工香精的天然植物萃取配方，但給每個人更加療癒放鬆的感受。品牌上市之際，也從17日至19日在台北茶店三徑就荒舉辦體驗活動，凡追蹤官方IG就可免費領取品牌試用包。

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關鍵字：

ROOTON, m̄enom̄eno, LINLANG, 美妝

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