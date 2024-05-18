17.5萬G-SHOCK紅得霸氣　潛水直覺讀時超便利

▲G-SHOCK頂級MR-G系列FROGMAN蛙人潛水錶MRG-BF1000B-1A， 175,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK價格帶廣泛，要價十幾萬元起跳的頂級錶款也不少藏家鎖定，高端錶款MR-G系列繼去年首度推出全金屬錶殼的MR-G FROGMAN蛙人潛水錶後廣受好評後，再趁勝追擊發表以G-SHOCK品牌色紅色為主題設計的MRG-BF1000B-1A腕錶，採用防水密封O型環與耐衝擊構造等70多個零件組裝的金屬錶殼，搭配鈦金屬錶帶，強悍與輕盈特色吸引人外，也符合ISO 200米防水。





▲G-SHOCK MRG-BF1000R-1A腕錶底蓋的藍寶石水晶玻璃以紅色蒸鍍處理並雕刻第一代FROGMAN潛水青蛙圖形。

定價175,000元的MRG-BF1000B-1A腕錶，由日本山形Premium Production Line頂級生產線製成，外觀設計融入G-SHOCK標誌性的紅色，錶盤環和嵌入式錶盤環以紅色點綴，旋入式背蓋的藍寶石水晶玻璃則經過紅色蒸鍍處理，並雕刻第一代FROGMAN潛水青蛙圖形；內載Tough Solar太陽能充電系統、MULTIBAND 6六局電波與Mobile Link手機連結功能，讓手錶可藉由 Bluetooth®與智慧型手機配對，此外，時針與分針在潛水模式中會重疊並同步一致運作，讓潛水者能直覺查看時間。





▲MIDO Ocean Star 36.5 海洋之星女士自動腕錶，39,000元。（圖／MIDO提供，以下同）

潛水錶不是男性專利，MIDO今年為女性打造尺寸更適宜的潛水錶，發表錶徑36.5mm的Ocean Star 36.5海洋之星女士自動腕錶，採用PVD玫瑰金拋光不鏽鋼錶殼，搭配盒型藍寶石水晶玻璃鏡面，以及波浪紋橡膠錶帶，展現休閒風格，但不忘注入bling bling元素，於太陽紋飾面盤點綴11顆鑽石作為時標；內載動力儲存80小時、配備Nivachron™鈦游絲的MIDO Calibre 80自動上鍊機芯，內外兼具。







▲MIDO Ocean Star 36.5 海洋之星女士自動腕錶的錶背飾以海星圖案。