防曬即保養！美膚成分添加的防曬乳　還有SNOOPY限定包裝太萌

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

豔陽高照，防曬必不可少，最近就有不少新品登場，防曬係數不僅很高，更是有不同的功能性，快來找尋適合自己的好物吧！

＃Melano CC 維他命C亮白UV精華乳，售價420元

憑藉亮白精華在日本紅透半邊天的Melano CC再度推出全新的防曬精華乳，最高SPF50+、PA++++係數，裡面更是添加經典的雙重維他命C誘導體、維他命E誘導體，一邊防曬一邊帶給肌膚全方位的白皙能量，同時細緻的珠光粉體，可以打造出光透感的肌膚妝效。

＃凡士林 5D極護水感防曬乳，售價399元

最高防曬係數以及5D極護配方雙重加持，可以達到全波段紫外線防護的防曬乳，採用水油雙相防曬成分，可以輕鬆在身體推開，打造出水潤的保護效果，添加菸鹼醯胺、維他命C、維他命E養膚之餘，無添加酒精、色素。

＃ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳，售價850元

向來以清爽質地以及高效防護效果制霸開架防曬的ALLIE，這次將最熱賣的水凝乳換上超可愛的SNOOPY限定包裝，以環遊日本為主題的設計，讓人做好肌膚防護之餘，也被療癒到，包裝外盒甚至可以變身為行李吊牌、書籤，也能與包裝上AR濾鏡與史努比盡情自拍。

＃肌膚之鑰 逆齡光采身體防曬乳，售價3400元

可以說是極致奢華的身體防曬，肌膚之鑰這一支裡面添加50%的保養成分，包含：高效玻尿酸、甜茶覆盆子葉萃取、摩洛哥百里香萃取精華等，在塗抹於肌膚的同時，宛如身體乳一樣，可以帶給肌膚水潤保濕的呵護效果。