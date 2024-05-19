光感粉底液打造透明裸亮肌！男性專屬BB霜控油又遮瑕必買

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

粉底可以遮蓋臉部瑕疵，讓氣色與狀態看起來更好，最近就有不少新品亮相，還沒想好下一瓶要換什麼單品的人不妨可以跟著新貨腳步先靠櫃試色。

＃IPSA 輕裸水光粉底液，售價1600元

以經典的流金水作為概念的全新粉底液，一瓶就蘊含70%流金爆水精華膠囊，等於上妝也能夠順便保濕臉部，水精華般的細緻水感質地，一抹就可以達到極致貼膚的效果，同時裡面含有獨家光亮柔瑕因子，可以反射光線，修飾肌膚瑕疵之外，打造光透感膚況。

＃uno 男士清爽控油BB霜，售價420元

現在男生也很重視外形的展現，不想讓自己氣色太糟，具有修飾感又不會有上妝效果的單品，是主要追求的關鍵，開架品牌uno首度推出專為男性設計的BB霜，遮蓋毛孔粗大、痘疤超級有感，同時還可以達到高效控油，總共有自然提亮與高效遮瑕兩種可選，而且一般洗面乳即可洗淨。

＃sisley 完美持久植物粉底液，30ml、售價3400元

把「植物美容學」貫徹到每一個品牌細節的sisley，在粉底產品的配方與質地完全也不馬虎，奶霜感的質地裡面添加蕎麥、桃花、扁豆萃取成分，在上妝的同時不僅高效潤膚，同時可以創造出宛如第二層肌膚的妝容效果，收斂油光，同時又綻放肌膚原生光澤，輕盈無負擔的裸透霧光，有感隱形毛孔瑕疵，打造平滑水煮蛋膚況。