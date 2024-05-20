用力過度眼睛酸、眼壓高？SPA級放鬆手法舒緩壓力超有感

記者李薇／台北報導 圖／IG、品牌提供

用眼過度不僅會造成乾燥細紋，甚至可能眼壓飆高、視力模糊，除了適當休息、減少過度使用，按摩放鬆也是很好的舒壓關鍵，以下就分享一個頂級SPA技法，可以搭配手邊眼周保養滾輪或是刮痧板使用，簡單卻效果超好。

STEP 1：眼上緊緻

將按摩棒由眼頭沿著眉毛滾動到太陽穴，最後在太陽穴按壓，每邊重複3次。



STEP 2：眼尾撫紋

將按摩棒放在眼尾，在眼尾開始畫圓，從外眼角到太陽穴，每邊重複3次。





STEP 3：眼下緊提

將按摩棒放在眼下，從內眼角向太陽穴滾動，於眼尾處向上抬起，每邊重複3次。



STEP 4：眼周明亮

將按摩棒置於眼下三角區，從眼周凹陷處到太陽穴來為移動，每邊重複3次。

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