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用力過度眼睛酸、眼壓高？SPA級放鬆手法舒緩壓力超有感

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▲迪奧,La Prairie,眼霜,保養,。（圖／IG、品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／IG、品牌提供

用眼過度不僅會造成乾燥細紋，甚至可能眼壓飆高、視力模糊，除了適當休息、減少過度使用，按摩放鬆也是很好的舒壓關鍵，以下就分享一個頂級SPA技法，可以搭配手邊眼周保養滾輪或是刮痧板使用，簡單卻效果超好。

STEP 1：眼上緊緻

將按摩棒由眼頭沿著眉毛滾動到太陽穴，最後在太陽穴按壓，每邊重複3次。
 
STEP 2：眼尾撫紋

將按摩棒放在眼尾，在眼尾開始畫圓，從外眼角到太陽穴，每邊重複3次。

▲迪奧,La Prairie,眼霜,保養,。（圖／IG、品牌提供）
 
STEP 3：眼下緊提

將按摩棒放在眼下，從內眼角向太陽穴滾動，於眼尾處向上抬起，每邊重複3次。
 
STEP 4：眼周明亮

將按摩棒置於眼下三角區，從眼周凹陷處到太陽穴來為移動，每邊重複3次。

【推薦眼霜】

＃迪奧 精萃再生玫瑰賦活眼霜，15ml、售價7300元

▲迪奧,La Prairie,眼霜,保養,。（圖／IG、品牌提供）

▲迪奧,La Prairie,眼霜,保養,。（圖／IG、品牌提供）

迪奧先生家旁懸崖邊的岡維拉玫瑰珍稀且嬌嫩，每年僅在5月與9月盛開，其強大非凡的生命力，更是迪奧旗下最頂級的精萃再生系列靈感，從中萃取的岡維拉玫瑰胜肽複合物結合動態活萃酵母，可以帶給眼周肌膚源源不絕的能量，同時提供緊緻度與平滑力，達到深層修護的抗老效果，搭配全新的小金球亮眼棒，提升膚質彈力吸收立刻有感。

＃La Prairie 魚子美顏緊俏美眼精華，售價18,150元

▲la prairie,肌膚之鑰,后,赫蓮娜,眼霜,保養,。（圖／品牌提供）

專注魚子頂級科研與精緻美學的La Prairie集結35年的研究精華，並透過科學發現鞏固肌膚年輕的「肌脂層」，全新研發推出魚子美顏緊俏美眼精華，採用雙管設計：魚子緊韌活萃、魚子微米激萃，可以幫助肌膚強健緊緻輪廓；後者擁有300多種活性機制，可以在混合的瞬間，激發最強大的抗老能量，達到更完美的拉提細緻，讓眼周肌膚重現年輕反重力幼態美學。

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關鍵字：

迪奧, La Prairie, 眼霜, 保養

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