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不容易撞香5款小眾質感精選！全手工打造、古蒸餾法提煉造就獨特

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

即將進入炎熱的季節，就用清爽的夏季新香來迎接，以下精選5個不同的香氛品牌，從蠟燭、居家香氛到香水，以迷人香氣以及精緻包裝，為夏日綻放個性魅力與優雅浪漫。

BAOBAB

▲BAOBAB,LUMIRA,Mad et Len,Mendittorosa,NONFICTION,香水,香氛。（圖／品牌提供）
將非洲風景文化作為調香靈感，比利時專業香氛品牌Baobab Collection運用豐富的視覺風格以及創意，打造出色彩獨特、香氣也很高貴的設計單品，其中，香氛蠟燭系列擁有個性感的玻璃瓶身，擺放在家裡更是立刻增添時尚度。

LUMIRA

▲BAOBAB,LUMIRA,Mad et Len,Mendittorosa,NONFICTION,香水,香氛。（圖／品牌提供）

來自澳洲雪梨的LUMIRA，是設計師Almira Armstrong一手創立，對質感的熱忱與追求以及對環境永續，將在倫敦、洛杉磯和紐約旅居的生活經歷，化為一支又一支的香氣，每件作品也堅持採用純素、100%可回收的澳洲當地原物料，細心打造的心血結晶。

Mad et Len

▲BAOBAB,LUMIRA,Mad et Len,Mendittorosa,NONFICTION,香水,香氛。（圖／品牌提供）

創辦人將旅遊世界各地對香味的美好記憶，放入每一款MAD Et LEN薰香產品，以藝匠的精神手工製作每款蠟燭、樹脂薰香瓶、鐵盒等，搭配古代蒸餾方式提煉精油、研發獨特配方，重新喚起世人對法國香水製品的領導地位，而且每款單品都是訂購才開始製作，充滿溫潤質感。

Mendittorosa

▲BAOBAB,LUMIRA,Mad et Len,Mendittorosa,NONFICTION,香水,香氛。（圖／品牌提供）

以天然木材、金屬、石頭和陶瓷全手工製作，重視細節的Mendittorosa使用來自法國頂級玻璃作為瓶身，瓶蓋與掛飾也都是與當地藝術家合作打造，香水皆使用天然成分，木盒包裝設計別具風味，簡直就是藝術品。

NONFICTION

▲BAOBAB,LUMIRA,Mad et Len,Mendittorosa,NONFICTION,香水,香氛。（圖／品牌提供）

韓國小眾香氛保養品牌Nonfiction近年受到很多香迷關注，使用天然植萃製作的香氣，沒有性別的界線，男女都可以使用，具有代表性的獨特香氣，絕對是不喜歡撞香人的首選，除了香水更包含了身體、手部、唇部護理等單品。

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關鍵字：

BAOBAB, LUMIRA, Mad et Len, Mendittorosa, NONFICTION, 香水, 香氛

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