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不喝水、過度曝曬小心中暑！喝酒、穿太多也容易危險

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記者李薇／綜合報導　圖／IG

夏季很多人都喜歡從事戶外活動，曬曬太陽、流流汗感覺很暢快，但是要特別注意5個細節，以免容易中暑不適。

▲夏天,中暑。（圖／IG）

1.過度曝曬：長時間在烈日下工作或娛樂，容易導致中暑，應該選擇在早上或傍晚陽光不強烈的時候進行戶外活動，並避免在中午時分直接曝曬在陽光下。

2.不喝水：在炎熱的夏季，人體會大量出汗，如果不及時補充水分，很容易導致脫水，進而發生中暑，應該隨時帶著水，並在感到口渴時及時補充水分。

▲夏天,中暑。（圖／IG）

3.穿著不當：穿著厚重或顏色深的衣服，會導致身體無法有效散熱，增加中暑的風險，應該選擇輕薄、顏色淺的衣服，並適當選擇帽子或其他遮陽工具。

4.過度運動：在高溫天氣下過度運動，會導致身體過熱，增加中暑的風險，應該適當調整運動強度和時間，並在運動時不要忘記補充水分。

5.飲酒：酒精會加速身體的脫水過程，增加中暑的風險，在炎熱的天氣下，應該避免飲酒，或者在飲酒後及時補充水分。

▲夏天,中暑。（圖／IG）

6.忽視身體的警告訊號：如有中暑的先兆，例如頭痛、暈眩、乏力等，應立即停止活動，尋找陰涼處休息並補充水分，若情況嚴重，應立即尋求醫療幫助。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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