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粉刺、痘痘爬滿臉真惱人！夏季最新「抗痘保養」推薦　

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▲▼夏季油痘保養。（圖／品牌提供）

▲痘痘是許多人急欲改善的困擾。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏天的腳步越來越近，隨著氣溫升高，肌膚的皮脂分泌旺盛，當出油量倍增，就容易造成毛囊阻塞，引起痘痘和粉刺困擾；迎戰炎熱夏天，對付惱人的粉刺痘痘問題，盤點最新痘痘保養，一舉擊退惱人煩惱。

▲▼夏季油痘保養。（圖／品牌提供）

▲VERSO N°6 逆齡淨痘調理凝膠，30ml ，3,200元。

內含8倍A醇、菸鹼醯胺、薑黃和馬齒莧成分，協助淨化皮膚，舒緩躁動不安膚況，同時減少痘痘形成，同時淡化色素不均與泛紅。

▲▼夏季油痘保養。（圖／品牌提供）

▲m̄enom̄eno Ns 酸酸調理精華， 15ml ，880元。

添加杏仁酸、甘醇酸、乳酸，水楊酸，精心調配適合濃度於肌膚分層作用，成分安全穩定，有效又不刺激。針對油肌困擾特別加入三皮素成分，能有效抑制油脂分泌、調理粉刺痘痘瑕疵與泛紅，是油性、混合性肌膚的救星。

▲▼夏季油痘保養。（圖／品牌提供）

▲雅漾 極效多重酸煥膚精萃，30ml，1,680元。

專利調和2.4％乳酸和3%琥珀酸，能溫和代謝角質淨化肌膚、淡化瑕疵，緊緻收斂毛孔，打造清新臉龐。

▲▼夏季油痘保養。（圖／品牌提供）

▲ROOTON甦活植萃髮根噴霧，150ml，745元。

含有通過韓國食藥署認證的強健髮根功能配方，沁涼鎮靜效果，能快速穩定頭皮，有效舒緩乾癢、紅腫、痘痘、出油，帶有淡淡涼感，夏天使用相當適合。

關鍵字：

痘痘, 粉刺, 夏天保養, 保養品, 夏季護膚

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