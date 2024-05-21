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經常便秘皮膚暗沈大爆痘　專家：7種食物少吃

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▲經痛,月經,生理期,拉肚子,肚子痛,上廁所,便祕,便秘。（圖／達志／示意圖）

▲便秘會導致皮膚差，營養師建議有些食物最好少吃。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

生活壓力大，許多民眾也會面臨便秘問題，尤其是女性朋友，長期有便秘習慣容易累積廢物毒素在體內，造成皮膚暗沉或長痘痘，其實在吃進去的食物當中，有些會讓便秘加劇，營養師表示，若已經有便秘現象，以下7種食物建議減少攝取，避免狀況更嚴重。

吃,飲食。（圖／達志／示意圖）

▲便秘代表腸胃要好好休息，那幾日要注意飲食。（圖／達志示意圖）

油炸物
油炸食品會導致腸胃堵塞，且消化時間要比一般蔬菜與富纖維質的物品來得久，留得久吸收越多，對身體就越不好。

紅肉
牛肉等紅肉食物，脂肪含量較高、蛋白質纖維也較堅硬，胃部較難消化，若已經有排便問題，建議這幾天內的蛋白質先以魚肉為主。

白米飯
纖維較少的白米飯，會在腸胃道滯留較久，建議在便秘這幾天以糙米飯為主食，會較有幫助。

白米,米飯,米。（圖／達志／示意圖）

▲白米飯纖維較少，建議以糙米代替。（圖／達志示意圖）

甜食
像巧克力、蛋糕一類的甜食，會影響身體消化的能力，加上脂肪含量高，且纖維低，尤其是巧克力，會有較高機率引起腸胃不適。

▲▼營養師曝「速食店甜點熱量」。（圖／Unsplash）

▲甜點會影響消化能力。（圖／Unsplash）

乳製品
便秘嚴重的期間，建議減少乳製品的攝取，包括全脂牛奶、起司與奶油等，因為這些食物會導致脹氣，會讓肚子更加不適。

紅茶
或許你會覺得驚訝，多攝取些水分不是會改善便秘狀況嗎？其實含有丹寧酸的茶如紅茶，會讓排泄物黏在一起，且茶還有咖啡因，攝取過多反讓身體脫水。不過一般花草茶多半不會產生負面影響，可以正常飲用。

▲紅茶,奶茶 。（圖／翻攝Pixabay）

▲紅茶單寧酸不利排便。（圖／翻攝Pixabay）

未熟的香蕉
未成熟的香蕉富含單寧酸，除了同上述茶類影響之外，還會抑制人體胃液分泌與腸道蠕動，讓情況更糟糕。

關鍵字：

便秘, 食物, 營養, 皮膚, 健康

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