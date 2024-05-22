fb ig video ETtoday search mobile

Grand Seiko工坊所見季節美景啟發　樺樹錶面綠意隨光影變化

>

▲▼Grand Seiko,VCA 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko全球限量30只春季花信18K玫瑰金鑽錶STGK026，500,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

四季流轉、節氣變化是日本名錶Grand Seiko重要的設計主題，近期於台北101旗艦店匯集STGK026春季花信18K玫瑰金鑽錶、SLGH011夏季綠樺樹、SLGH019冬季藍色夜空3款旗艦店限定款供錶迷鑑賞，當中專為女性打造的全球限量30只春季花信18K玫瑰金鑽錶，於淡粉紅色錶盤上飾有岩手山圖案，呼應品牌雫石高級時計工坊所見的日本岩手山山景，點綴鑽石時標，並採用Calibre 9S27自動上鍊機械機芯，內外皆美。

▲▼Grand Seiko,VCA 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko綠樺樹高振頻機械腕錶SLGH011，270,000元。

代表夏季的SLGH011綠樺樹高振頻機械腕錶，則將時計工坊周邊的樺樹林在夏季的綠意帶入設計，創造具深刻紋理的綠樺樹面盤，經過多道塗層工序，讓面盤乍看之下是黑色，但在光影照射下立刻鮮活起來而轉成近藍綠色，搭載9SA5機械機芯；Grand Seiko同場展出的SLGH019午夜藍岩手山紋高振頻機械腕錶，描繪晴朗的冬夜，同樣於面盤裝飾岩手山圖案，但機芯採用的是9SA5高振頻機械機芯，配備雙衝擊擒縱系統和雙發條盒，滿鍊可運行約 80 小時。

▲▼Grand Seiko,VCA 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko午夜藍岩手山紋高振頻機械腕錶SLGH019，300,000元。

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也深受大自然啟發，將季節美景凝於瞬間，旗下Lucky Spring系列以玫瑰金鑲嵌白色珍珠母貝、縞瑪瑙和紅玉髓，呈現鈴蘭花蕾、綠葉、瓢蟲和梅花造型珠寶；而由金質圓珠勾勒出四葉草圖案的Alhambra系列，提供不同寶石鑲嵌的豐富款式供選擇，也是呼應大自然之美的經典之作。

▲▼Grand Seiko,VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Lucky Spring梅花耳環152,000元，Lucky Spring Between the Finger指間戒223,000元，Lucky Spring手鍊5枚墜飾176,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼Grand Seiko,VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Vintage Alhambra耳環143,000元，Vintage Alhambra手鍊5枚四葉幸運圖騰149,000元、Vintage Alhambra長項鍊20枚四葉幸運圖騰600,000元。

►櫻花飄落美景微縮於面盤上　Grand Seiko粉紅錶好浪漫

► 梁朝偉戴3,200元G-SHOCK遊法國　劉嘉玲大方素顏更年輕了

關鍵字：

Grand Seiko, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

梁朝偉G-SHOCK經典錶伴遊　5,000元黑錶絕配低調穿搭

梁朝偉G-SHOCK經典錶伴遊　5,000元黑錶絕配低調穿搭

潘瑋柏一次秀2款超難買的AP錶　耀眼金錶鑲彩虹寶石更高調

潘瑋柏一次秀2款超難買的AP錶　耀眼金錶鑲彩虹寶石更高調

艾瑪史東LV禮服胸前大開　走光危險設計她照樣優雅

艾瑪史東LV禮服胸前大開　走光危險設計她照樣優雅

法網紅土啟發珠寶創作　FRED手鍊男、女都能駕馭 雙圈錶帶浪琴表存在感強烈　成凱特溫絲蕾唯一配件 櫻花飄落美景微縮於面盤上　Grand Seiko粉紅錶好浪漫 李棟旭2萬天梭表上手施型男魅力　秀錶拿冰淇淋好俏皮 Jisoo緊實腹肌見客　低調私服配60萬卡地亞鑽戒、金錶洩身價 安雅泰勒喬伊精靈裝扮登坎城　「黑珍珠」完美駕馭香奈兒古董衣 G-SHOCK錶鏡閃藍或橘光炫目　海灘風情錶讓人想度假

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面