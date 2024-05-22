Grand Seiko工坊所見季節美景啟發　樺樹錶面綠意隨光影變化

▲Grand Seiko全球限量30只春季花信18K玫瑰金鑽錶STGK026，500,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

四季流轉、節氣變化是日本名錶Grand Seiko重要的設計主題，近期於台北101旗艦店匯集STGK026春季花信18K玫瑰金鑽錶、SLGH011夏季綠樺樹、SLGH019冬季藍色夜空3款旗艦店限定款供錶迷鑑賞，當中專為女性打造的全球限量30只春季花信18K玫瑰金鑽錶，於淡粉紅色錶盤上飾有岩手山圖案，呼應品牌雫石高級時計工坊所見的日本岩手山山景，點綴鑽石時標，並採用Calibre 9S27自動上鍊機械機芯，內外皆美。





▲Grand Seiko綠樺樹高振頻機械腕錶SLGH011，270,000元。

代表夏季的SLGH011綠樺樹高振頻機械腕錶，則將時計工坊周邊的樺樹林在夏季的綠意帶入設計，創造具深刻紋理的綠樺樹面盤，經過多道塗層工序，讓面盤乍看之下是黑色，但在光影照射下立刻鮮活起來而轉成近藍綠色，搭載9SA5機械機芯；Grand Seiko同場展出的SLGH019午夜藍岩手山紋高振頻機械腕錶，描繪晴朗的冬夜，同樣於面盤裝飾岩手山圖案，但機芯採用的是9SA5高振頻機械機芯，配備雙衝擊擒縱系統和雙發條盒，滿鍊可運行約 80 小時。





▲Grand Seiko午夜藍岩手山紋高振頻機械腕錶SLGH019，300,000元。

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也深受大自然啟發，將季節美景凝於瞬間，旗下Lucky Spring系列以玫瑰金鑲嵌白色珍珠母貝、縞瑪瑙和紅玉髓，呈現鈴蘭花蕾、綠葉、瓢蟲和梅花造型珠寶；而由金質圓珠勾勒出四葉草圖案的Alhambra系列，提供不同寶石鑲嵌的豐富款式供選擇，也是呼應大自然之美的經典之作。





▲模特兒佩戴梵克雅寶Lucky Spring梅花耳環152,000元，Lucky Spring Between the Finger指間戒223,000元，Lucky Spring手鍊5枚墜飾176,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲模特兒佩戴梵克雅寶Vintage Alhambra耳環143,000元，Vintage Alhambra手鍊5枚四葉幸運圖騰149,000元、Vintage Alhambra長項鍊20枚四葉幸運圖騰600,000元。