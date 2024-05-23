adidas國民鞋Samba最夢幻系列！全蕾絲、皺褶鞋身　陳冠希愛到搶穿

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新一代愛迪達國民鞋Samba，陸續推出多款熱門聯名，本次與中國設計師Caroline Hú的合作直接登頂最夢幻系列，一起來搶先了解。

愛迪達熱門鞋款Samba自大勢回歸以來，陸續推出了多種不同配色與各個時髦聯名，而近期轉戰與愛迪達合作的陳冠希，上腳了一雙全鞋身藍色蕾絲的Samba，而這款獲得潮流陳冠希青睞的鞋款，就是愛迪達與中國設計師Caroline Hú的合作系列。

先鋒設計師Caroline Hú是誰？



蕾絲、澎紗裙、絲綢、抓皺是Caroline Hú設計作品最讓人深刻的印象，感覺像集結了所有女生腦海中最夢幻浪漫的畫面一樣甜美，卻質感十足！

這位來自中國深圳的新銳設計師Caroline Hú畢業自設計名門中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins）女裝專業，隨後前進紐約帕森斯設計學院（Parsons School of Design）攻讀時裝設計碩士學位，並在2018年成立個人同名品牌，以精緻面料、高訂質感打造的服裝系列迅速讓時尚圈認識她的潛力，在創立個人品牌後，擅長通過設計與手工詮釋對於浪漫和美感的理解與追求，用高級訂製工藝的手法化作視覺與想像，先後入圍LVMH青年設計師大獎與BoF China Prize，經過角逐成為BoF China Prize的第一位獲獎設計師，她所設計的訂製花卉手工長裙被美國大都會博物館收藏進永久館藏，更登上巴黎時裝周舞臺，在陳冠希去年上海時裝周契機之下，促成了此次合作，設計風格越趨成熟的Caroline與愛迪達攜手推出「adidas Originals×Reverie by Caroline Hú」聯名系列，再次受到時尚圈高度注目！

與愛迪達推出聯名系列



本次愛迪達聯名主題延伸自Caroline Hú 2024年秋冬「Reverie」主題系列，系列靈感來自人與人之間的距離與空間的想法，以蕾絲材料和縮褶工藝創造出了一層朦朧而柔軟的“外殼”，為人們提供了一種安全感，如同在人際交往中保持著自己的獨立空間，全系列以她擅長的刺繡、層次紗裙、復古編織蕾絲打造，層層推疊的層次感，就像油畫般豐富細膩，而在這個系列中，模特兒正是穿著Caroline與愛迪達合作的鞋款詮釋各種Look，可以看到除了有藍、黑、白三色，以木耳邊蕾絲包裹的Samba鞋款之外，還有Superstar以及Stan Smith鞋款在其中。

潮流大咖的青睞



Caroline Hú這次的聯名系列未開賣先轟動的原因之一，更是因為去年宣布與愛迪達展開長期合作的CLOT品牌主理人陳冠希，在日前與《ALL GONE》創辦人Michael Dupouy見面時，就選擇穿上了愛迪達與Caroline Hú合作的藍色蕾絲Samba鞋款，本次聯名也會同步在台灣發售，預計在5月24日正式開賣。

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