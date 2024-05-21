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陳柏霖帥到坎城穿愛牌peter wu超有慵懶風　與柯震東雙帥合體

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記者鮑璿安／綜合報導

2024坎城影展於5月14日起盛大展開，金馬獎同步展開「金馬前進坎城」計畫（Golden Horse Goes to Cannes），帶領台灣電影人前進法國坎城，藝人陳柏霖以《鬼才之道》登上坎城影展，而穿搭方面亦是亮點，他選擇愛牌peter wu針織上衣展現獨特的時髦感，更驚喜與柯震東「雙帥」合影。

▲▼陳柏霖 。（圖／品牌提供、陳柏霖IG）

▲▼陳柏霖 。（圖／品牌提供、陳柏霖IG）

▲陳柏霖以peter wu春夏新裝粗針織polo衫搭配selvedge單寧長褲 。（圖／品牌提供、陳柏霖IG）

▲▼陳柏霖 。（圖／品牌提供、陳柏霖IG）

▲peter wu長袖針織polo衫海軍藍。（圖／品牌提供）

陳柏霖此次選擇穿著愛牌旅法台裔設計師品牌peter wu前進坎城，較為休閒的穿搭盡顯帥氣質感，他以peter wu春夏新裝漫步坎城沙灘上，粗針織polo的清透搭配selvedge單寧長褲獨特光澤，俐落輪廓線條伴隨著燦爛的笑容，讓陳柏霖的陽光帥氣展露無遺。進場時他則穿著皮革翻領外套，非常具有時髦氣質。陳柏霖本次帶著全新電影作品《鬼才之道》，以充滿創意的陰間喜劇獲得眾人矚目，讓粉絲們也相當期待。

▲▼陳柏霖 。（圖／品牌提供、陳柏霖IG）

▲陳柏霖與柯震東俏皮合影 。（圖／翻攝自陳柏霖IG）

柯震東憑藉導演九把刀電影《功夫》同樣來到坎城影展，柯震東穿上白色西裝外套，搭配廓形寬鬆的格紋褲裝，戴上橘色墨鏡超有度假氣息，也不忘與好友陳柏霖留下海灘邊的俏皮合照，可見雙方好感情。

關鍵字：

陳柏霖, 坎城影展, 電影, 柯震東, 金馬獎

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