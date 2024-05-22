fb ig video ETtoday search mobile

「不想再交往第二次」星座Top 3！第一名網超有共識　地雷太多心很累

>

▲星座。（圖／IG）

▲不想再交往第二次的星座Top 3。（示意圖／翻攝自IG@tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

不少人在尋找另一半的時候都會參考星座，但是除了好對象之外，還有部分隱藏版黑名單星座，是許多人遇過一次就不想再交往第二次了，到底有哪些星座上榜呢？一起來看看網友公認「不想再交往第二次的星座」Top 3。

Top 3 天秤座

跟天秤座交往總是情緒上下起伏不定，分手原因大部分是因為異性所導致，天秤眼中對於底線劃分不明確，讓雙方的感情總有外在因素介入，或許是紅顏知己或許是很好的異性朋友，看在另一半眼中都已不想再經歷一次，所以跟天秤交往總是缺少了安全感。

Top 2 雙子座

雙子座感情來得快去得也快，突如其來的冷漠態度往往讓另一半招架不住，而且雙子不願意明說感情，寧可冷戰讓兩人的情感都消失，也不願意當壞人成為先說分手的那個人，因此總讓對方心灰意冷，也難怪成為黑名單星座，讓所有雙子背負了罪名。

Top 1 處女座

處女座的原則讓很多人都受不了，更何況是每天相處的戀人，而且處女座對於情感的要求很是嚴苛，不能忍受在自己眼皮下發生錯誤，總是希望對方沒有缺點，但是怎麼可能每個人都完美，所以處女希望改變別人的同時，其實先要改變自己，才可能讓感情更加平靜長久。

► 最愛斤斤計較星座Top 3 ！第一名不可能吃虧　默默記仇等著回擊

關鍵字：

星座, 運勢, 天秤座, 處女座, 雙子座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最擅長說謊的3大星座！Top 1口才好反應又快　謊言超真還不留破綻

最擅長說謊的3大星座！Top 1口才好反應又快　謊言超真還不留破綻

常熬夜晚睡？營養師教吃5種「養肝食物」：綠茶、咖啡交替喝

常熬夜晚睡？營養師教吃5種「養肝食物」：綠茶、咖啡交替喝

防曬到底要不要卸妝？皮膚科醫師教3招「超簡單判斷法」

防曬到底要不要卸妝？皮膚科醫師教3招「超簡單判斷法」

曖昧期正視3種警訊　別讓粉紅泡泡蒙蔽判斷力 「不想再交往第二次」星座Top 3！第一名網超有共識　地雷太多心很累 「人緣好壞，跟你待人其實無關」　幾個暗黑建議人生更好過 一聞療癒舒心！夏季香氛洗沐盤點　讓人沉浸在沐浴時光 奶茶喝錯小心長痘還加速老化！皮膚科醫師教「護膚健康喝」秘訣 周興哲演唱會狂換裝！CHANEL小香外套穿搭範本、Ferragamo西裝超有氣勢 乳癌年輕化！營養師曝「10個壞習慣」恐增罹癌風險

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面