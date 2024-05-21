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曖昧期正視3種警訊　別讓粉紅泡泡蒙蔽判斷力

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▲▼別把曖昧當作穩交！「狀況不對就撤退」 。（圖／Unsplash）

▲曖昧期就觀察期，小心被粉紅泡泡沖昏頭。（圖／unsplash、pexels、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

曖昧的滋味一向誘人，無論是任何酸甜苦辣的對話，都會自動變成粉紅泡泡，但別忘了曖昧期的另外一個重點，就是你擁有充分的選擇權，所以好好觀察對方是一個什麼樣的人、以什麼心態看待你也是很重要的，甚至比你享受那些粉紅泡泡更重要，若對方符合3種情況，無論你有多動心，都該採下煞車，至少不要一股腦陷進去，留點心眼。

▲▼情侶,曖昧。（圖／取自Pixabay）

才剛跟前任分手
失戀後想要找塊浮木，是很多人都會出現的症頭，曖昧的對象跟前任分手的時間越短，你成為浮木的機率就越大，對方目前很想被拯救、很容易覺得寂寞空虛、很希望能跟朋友出去玩，或許你們很聊得來，也都互相體貼，不過若時間一久，產生的移情作用淡化，可能就不是這麼回事了，這種情況在分手3個月至半年最明顯，自己要好好斟酌。

▲▼感情,情侶,伴侶,曖昧,交往,愛情,戀愛。（圖／pixabay）

太過熱情
可能對方天生熱情，一開始就能討你歡心，說話直接不怕肉麻，活力十足的樣子讓你也被感染，每天都過得很開心，但不是硬要潑你冷水，而是一開始就熱情過頭的人，通常也冷得很快。或許他本身就個性如此，相信一見鐘情，熱切地想與你拉近，不過不能排除他是太久沒談感情，或者是迷失在你的外表上，甚至僅是想來一場短暫的關係。

▲▼星座，感情，曖昧。（圖／Pexels）

對個人隱私避而不談
雖然仍在曖昧期，但總會對方說一些屬於自己的故事，像是家庭或是感情經驗之類的，而不是只有你一個人在一昧地分享、回答問題，若你總是滔滔不絕，對方卻避而不談，只分享一些瑣事或是老打哈哈帶過，這種不對等的態度很高機率只是玩玩。

▲▼ 曖昧期。（圖／翻攝Unsplash）

 ►容易被「窮氣」纏身的人　通常都有3種壞習慣

 

關鍵字：

曖昧期, 感情, 觀察對象, 陷阱, 選擇權

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