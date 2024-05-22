星巴克教「芝麻系列」新喝法　加一味口感升級

記者蔡惠如／綜合報導

迎接炎熱夏季的到來，星巴克5／13起推出3款在地開發芝麻系列飲品，最受矚目包括經典復刻「芝麻杏仁豆腐星冰樂」，以及全新加入的「芝麻抹茶那堤」和「芝麻瑪奇朵」兩款新品，官方還建議新飲品內行喝法，加一味就能讓整體口感升級。85度C則針對夏季推出8款新品，以當季水果為賣點，讓你清涼吃甜甜。

▲星巴克推盛夏新飲品「芝麻抹茶那堤」和「芝麻瑪奇朵」，以及重新回歸的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」。（圖／業者提供）

芝麻風味的飲料以獨特香氣與馥郁味道為賣點，帶來濃郁細膩的口感，也為酷熱盛夏注入一陣古早清香。另星巴克為了讓顧客體驗更豐富的層次，也推薦「芝麻抹茶那堤」和「芝麻瑪奇朵」新喝法，可在冰飲添加杏仁豆腐，讓整體風味更顯濃厚細膩，需加價20元。

另一連鎖咖啡85度C面對盛夏，則以各式鮮果為主題，從5／23起推出「熱帶水果季」，選用多款當季水果入料，推出烘焙麵包、蛋糕和飲料等8款新品。4款飲料包括以酪梨奶蓋搭配咖啡、拿鐵、青茶、布丁奶昔等飲品，濃郁香甜。蛋糕和烘焙麵包則有「芒果莓莓」、「芒果甜心」、「水果甜心」、「香橙哈斯」，蛋糕不論整膜或切片，都可以吃到當季新鮮芒果，麵包則包裹清爽無負擔的香橙檸檬乳酪餡。