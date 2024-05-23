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天天用效果好？敷面膜4大迷思全解答　敷錯反而傷臉浪費錢

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▲▼ 面膜4大迷思 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲面膜敷錯不僅沒美肌，小心反而傷肌膚。（圖／翻攝IG@hince_officia、@abib.official）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@ahc.official、@thanks_kim

台灣人是出了名的愛敷面膜，面膜人人都在敷，但你真的都敷對了嗎？面膜敷錯比不敷更可怕，敷不對不只沒效浪費錢，可能還會傷皮膚、敷出問題！網上有許多關於面膜的留言，到底哪個對？哪個是錯？這裡幫你解答最常見的4大迷思，快學起來，別再亂亂敷了。

＃面膜裡的精華液越稠越好？

面膜雖然好用，但是一片面膜動輒幾十塊到幾百塊，也讓人更在意它的價錢是否符合「CP值」，因此很多人挑選面膜，很在意面膜裡精華液的量，甚至認為精華液越濃稠，所含的保養成分越高，或是覺得拿起面膜後，剩下的精華液越多越划算，敷完臉還可再塗在臉上或身上，一舉多得好划算。

事實上，那些剩下來的「液體」可不一定是精華液！就曾有皮膚科醫師指出，不少面膜裡都有添加增稠劑，增稠劑的作用主要是為了讓精華液更容易附著在布膜上，也能改善敷面膜時精華液滴落的狀況，增稠劑添加的越多，精華液就會越濃稠。因此，面膜裡的精華液很濃稠，不代表這款面膜的精華濃度一定就很高，可能只是增稠劑添加的較多而已。

▲▼ 面膜4大迷思 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃面膜敷越久越好？

大部分面膜最主要功能都是為肌膚補水，通常敷10～15分鐘即可，最長別超過20分鐘，尤其是片狀面膜，如果敷的時間過長，面膜布開始乾燥反而會使肌膚跟著變乾，小心美肌不成，反而傷肌膚。

＃面膜敷完到底要不要洗？

敷完面膜到底要不要洗掉，這個問題眾說紛紜，有人說面膜就是精華液，洗掉浪費，當然不需要清洗；另一派則說，沒清洗的話，面膜裡的防腐劑等成分也會殘留被肌膚吸收，或是精華較黏膩的面膜，如果沒清洗容易堵塞毛孔。

針對這個問題，皮膚科名醫邱品齊曾解答，其實兩種說法都有道理，簡單來說，如果使用的面膜成分簡單精純，敷完是可以不用清洗的，但現在有很多面膜使用的成分很複雜，就不建議留在臉上了。

▲▼ 面膜4大迷思 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃面膜天天敷效果更好？

有些人會想說「既然面膜效果好，那就天天敷」或是常聽到女星說養膚秘訣就是靠天天敷面膜，千萬別照著做！面膜的原理是利用「密封」作用，讓肌膚在半封閉狀態下，促進吸收效果，因此面膜本身的快速補水效果很好，但如果天天敷或是一天之內敷好幾次，反而會造成肌膚的負擔。

皮膚科醫師表示，面膜不適合頻繁使用，雖然面膜可加強吸收，但因面膜為了保存需要，也會添加添一些防腐或抗菌成份，比起一般用塗抹的保養品，更容易被肌膚吸收，增加過敏風險。所以，除非特殊情況，否則不建議天天敷面膜，一周最多2～3次即可。

關鍵字：

保養, 護膚, 面膜, 敷臉, 迷思

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