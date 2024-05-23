南韓必掃！舒華拍畫報妝容用它們　粉彩感色調展現魅惑小貓眼

記者李薇／台北報導 圖／yeh.shaa_ IG

(G)I-DLE成員舒華擁有亮麗的五官，年紀輕輕就出道當南韓女團，展現出對演藝圈的嚮往，她代言、用過的單品也成為粉絲追蹤的焦點，最近她的化妝師就揭露，她為品牌代言時畫報上妝容使用的彩妝品，幾乎都是開架好物，立刻跟著買起來。

＃Peripera 八色眼影調色盤 04



先使用這一盤從左手數過來第三格眼影色，作為眼周打底，製造出乾淨的眼窩基底，幫助後續顏色堆疊更加乾淨顯色。

▲（圖下）04 #Muteful Rose。（圖／IG@peripera_official）

＃Peripera 八色眼影調色盤 17

接著使用左邊數來第四格作為臥蠶下方的陰影色，打造出凹陷的感覺，可以讓臥蠶的妝效更加立體明顯。然後第五格則是眼影的主色調，加強在眼尾後方的深邃感。

▲17 #Hip Gray。（圖／IG@peripera_official）

＃CLIO 12色眼影盤 06

同樣使用最上排最後一色，加強眼尾、眼下後端的眼神，同樣也是主色調，展現出比較魅惑感的眼妝效果。然後使用下排右邊數來第二格的咖啡色加深眼頭，讓眼型更放大、細長。

＃PICCASSO PRO 8 PROEIHT 01

因為這次是要拍攝畫報，所以彩妝師選用了黑色的眼線膠加強眼神，自然帶有霧面感的線條，可以讓眼睛俐落放大。

＃Heart Percent 多功能彩妝盤 07

使用彩妝盤中最左邊的上下兩格顏色混合，打在顴骨的位置，製造出自然修容的紅潤效果，因為顏色偏冷粉紫色，因此修飾蠟黃效果很好，同時也可以讓肌膚有飽滿澎潤感。

＃dasique 唇釉 01＋CLIO 唇釉 06

先用dasique的唇釉在整個唇部做好打底，製造出粉嫩的紅潤質感，然後疊擦光澤感比較強、顏色更深的CLIO唇釉，透過兩色疊加，可以讓雙唇的漸層感更明顯。