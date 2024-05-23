fb ig video ETtoday search mobile

南韓必掃！舒華拍畫報妝容用它們　粉彩感色調展現魅惑小貓眼

>

記者李薇／台北報導　圖／yeh.shaa_ IG

(G)I-DLE成員舒華擁有亮麗的五官，年紀輕輕就出道當南韓女團，展現出對演藝圈的嚮往，她代言、用過的單品也成為粉絲追蹤的焦點，最近她的化妝師就揭露，她為品牌代言時畫報上妝容使用的彩妝品，幾乎都是開架好物，立刻跟著買起來。

▲舒華,彩妝,Heart Percent,CLIO,Peripera,PICCASSO,dasique,彩妝。（圖IG）

＃Peripera 八色眼影調色盤 04

先使用這一盤從左手數過來第三格眼影色，作為眼周打底，製造出乾淨的眼窩基底，幫助後續顏色堆疊更加乾淨顯色。

▲彩盤 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖下）04 #Muteful Rose。（圖／IG@peripera_official）

＃Peripera 八色眼影調色盤 17

接著使用左邊數來第四格作為臥蠶下方的陰影色，打造出凹陷的感覺，可以讓臥蠶的妝效更加立體明顯。然後第五格則是眼影的主色調，加強在眼尾後方的深邃感。

▲彩盤 。（圖／翻攝自IG）

▲17 #Hip Gray。（圖／IG@peripera_official）

▲舒華,彩妝,Heart Percent,CLIO,Peripera,PICCASSO,dasique,彩妝。（圖IG）

＃CLIO 12色眼影盤 06

同樣使用最上排最後一色，加強眼尾、眼下後端的眼神，同樣也是主色調，展現出比較魅惑感的眼妝效果。然後使用下排右邊數來第二格的咖啡色加深眼頭，讓眼型更放大、細長。

＃PICCASSO PRO 8 PROEIHT 01

因為這次是要拍攝畫報，所以彩妝師選用了黑色的眼線膠加強眼神，自然帶有霧面感的線條，可以讓眼睛俐落放大。

▲舒華,彩妝,Heart Percent,CLIO,Peripera,PICCASSO,dasique,彩妝。（圖IG）

＃Heart Percent 多功能彩妝盤 07

使用彩妝盤中最左邊的上下兩格顏色混合，打在顴骨的位置，製造出自然修容的紅潤效果，因為顏色偏冷粉紫色，因此修飾蠟黃效果很好，同時也可以讓肌膚有飽滿澎潤感。

＃dasique 唇釉 01＋CLIO 唇釉 06

先用dasique的唇釉在整個唇部做好打底，製造出粉嫩的紅潤質感，然後疊擦光澤感比較強、顏色更深的CLIO唇釉，透過兩色疊加，可以讓雙唇的漸層感更明顯。

►很適合結婚的三大星座配對！有共同想法、個性互補理解是關鍵

►第一眼看到魚還是貓？測試你個性是否夠成熟

►韓佳人同框老公牽手又靠頭閃瞎粉絲！42歲仍是「最美素顏」超狂保養法公開

關鍵字：

舒華, 彩妝, Heart Percent, CLIO, Peripera, PICCASSO, dasique, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

Met Gala／穿73年前的古董禮服也好時髦！妮可基嫚氣場全開制霸紅毯

Met Gala／穿73年前的古董禮服也好時髦！妮可基嫚氣場全開制霸紅毯

百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

百想／金秀賢靠腰封穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱

百想／金秀賢靠腰封穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱

歐美女星都瘋「乾刷法」去橘皮還能瘦身！5分鐘等於1hr有氧熱量消耗 百想／Krystal辣露雪白纖腰超性感、金高銀香奈兒高訂細節滿分 《淚之女王》姑姑洪凡資豹紋裝成標配！3技巧穿出氣勢不俗氣 日韓妞瘋手作球鞋裝飾超可愛！鞋帶換緞帶再串小珍珠甜美爆棚 別再喝手搖飲！夏季吃甜還能瘦的5款水果　促進脂肪燃燒有感 薪水適合買多少錢的房子？「買房女神」濃縮15年經驗教你算 脾氣最差星座Top 3 ！第一名平時看不出　偏愛對親近的人發火

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面