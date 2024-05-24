BABY-G錶變可愛掛飾太超值　加贈限量庫洛米外殼燒粉絲

▲BABY-G簽約三麗鷗人氣角色酷洛米擔任BABY-G 30周年品牌大使，BGD-10K-2紫色錶配粉紅吊飾殼，2,600元。（圖／BABY-G提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO今宣布三麗鷗人氣角色酷洛米擔任品牌大使，一同歡慶品牌成立30周年，BABY-G的宣傳標語是「Be you. Be me.」，鼓勵人們按照自己的方式生活，酷洛米也在推動 #KUROMIFYTHEWORLD企劃，旨在讓世界充滿反映酷洛米獨立生活方式的KUROMIES（酷洛米粉絲），最新力作BGD-10K系列最能反映雙方的精神，因為4款新作既是腕錶，亦可裝上吊飾外殼變身為報時吊飾，展現活潑可愛風格，更令粉絲驚喜的是購買任一BABY-G+PLUS系列錶款，即可獲得限量酷洛米吊飾外殼保護套乙個，贈完為止。





▲模特兒腰鍊掛上BABY-G裝吊飾外殼的BGD-10K-2錶，2,600元。

▲購買任一BABY-G+PLUS系列錶款，即可獲得限量酷洛米吊飾外殼保護套乙個（左），亦可為既有吊飾殼進行DIY裝飾。（圖／記者陳雅韻攝）

BABY-G以Y2K時尚為靈感推出BGD-10K系列，在計時模式下，按下燈光按鈕，LCD顯示器上會隨機出現像素藝術動畫，4款錶同時配有掛繩的矽膠吊飾外殼，只需拆下錶圈和錶帶，將錶殼放入吊飾外殼中即轉化成可掛在包包或腰帶上的吊飾，錶款與外殼共有藍x紫、粉x白、紫x粉、白x黃等4種組合，款款亮眼出色，外殼可發揮創意貼水鑽或貼紙裝飾，創造專屬風格。





▲BABY-G BGD-10K-7白色錶配黃色吊飾外殼，2,600元。

▲BABY-G BGD-10K-4粉紅錶配白色吊飾外殼，2,600元。

Just Gold鎮金店也與三麗鷗合作多年，創作Hello Kitty、Melody等明星主角造型金飾大受粉絲歡迎，以Hello Kitty鬱金香純金系列為例，品牌以黃金勾勒出靈動枝葉與Hello Kitty，再點綴粉紅貝母製的鬱金香，打造項鍊、戒指、手鍊與耳環，展現甜美可愛風格。



▲Just Gold與Hello Kitty聯名鬱金香純金系列戒指，約24,000元。（圖／Just Gold提供，以下同）

▲Just Gold與Hello Kitty聯名鬱金香純金系列手鍊，約45,800元。