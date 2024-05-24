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敷一整晚簡直超奢華美肌！韓果凍面膜迅速療癒補水

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

敷面膜可以迅速幫助肌膚補水保濕，不僅是後續保養還是上妝都可以提升效率，以下就分享3款很適合夏季的單品，超多精華液敷起來真的很滿足。

＃MEDITHERAPY 藍水光保濕果凍面膜，售價729元

▲MEDITHERAPY,AKIMIA,寵愛之名,面膜,保養。（圖／品牌提供）

不用擔心面膜敷太久反吸臉部水分，MEDITHERAPY運用果凍材質將精華通通鎖在肌膚底層，只要面透明就可以拿起來，敷一整夜也很可以，內含小8倍奈米玻尿酸成分，可以帶給肌膚保濕補水的效果，宛如一整晚的SPA護膚，隔天不水亮都難。

＃AKIMIA 藍銅胜肽抗老微電流面膜，售價1000元

▲MEDITHERAPY,AKIMIA,寵愛之名,面膜,保養。（圖／品牌提供）

台灣首創微電流面膜品牌再度推出全新的單品，蘊含藍銅胜肽成分，搭配Argireline 反重力胜肽、茵蔯蒿萃取，可以帶給肌膚重現緊實彈力，超強的滲透效果可以深入肌膚，提供更高效水潤的滋養能量，超親膚北歐植物纖維布料，可自然降解又貼膚。

＃寵愛之名 維B舒緩保濕面膜，售價398元

▲MEDITHERAPY,AKIMIA,寵愛之名,面膜,保養。（圖／品牌提供）

不僅身體需要補充維他命，肌膚當然也不能忘記，以維他命B成分為主的保濕面膜，舒緩肌膚泛紅乾癢特別有感，迅速安撫躁動狀態，重現細緻嫩透的膚況，而且同時又可以加強保水，建立健康的肌膚屏障，穩定一敷有感。

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關鍵字：

MEDITHERAPY, AKIMIA, 寵愛之名, 面膜, 保養

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