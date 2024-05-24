嗅覺引領身體無意識放鬆！乳香、雪松都是舒眠好香

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

現代人長時間處在高壓的環境之中，進而導致失眠、身體痠痛、長白髮等狀況，尤其是沒有好好的睡眠品質，更會讓身體一直處在「未修復」的狀態裡面，一直累積的壓力只會讓身心越來越疲憊，透過氣味，可以直接讓情緒獲得舒展，無意識的深層放鬆，可以讓睡眠品質更好。

一般提到氣味的舒眠，很多人馬上會聯想到薰衣草的香氣，但其實有很多種天然植物精油，都有放鬆身心的效果，像是帶有甜甜香脂氣息的「乳香」可安定心神，令呼吸道順暢、平衡情緒；強大溫暖特質的「甜馬鬱蘭」用以舒緩焦慮，強化心靈，能讓心情穩定平和；「雪松」能安撫神經緊張和焦慮，對於鎮靜的效果特別有感。

若有睡眠品質不好的人，像是難以入睡、多夢、易醒等等，不妨可以在房間營造出一個更放鬆的空間，透過能舒緩壓力的居家香氛，讓人聞到味道就會不自覺心靜，迅速進入想要睡覺的儀式感；以下就分享多款助眠的單品，營造舒適的入睡氛圍。

＃bamford 甯靜系列室內擴香，200ml、售價3100元

讓人沉浸在自然環繞的空間裡面，bamford借助大自然的力量，運用天然植物萃取成分，傾注在每一支單品裡面，繼熱賣的枕頭噴霧之後，甯靜系列再度迎來室內擴香，透過乳香、薰衣草、甜馬鬱蘭的香氣，讓人彷彿置身在山野之中，享受綠意森森的恬靜氛圍。

＃LUSH 甜睡時光鎂鹽按摩芭，65g、售價570元

睡前的保養儀式，也是讓人心靜下來，好好與自己對話的時刻，LUSH甜睡時光鎂鹽按摩芭可以在身體疲勞的區域按摩，同時透過裡面的薰衣草精萃、洋甘菊精油與橙花精油，不僅給予嗅覺放鬆的效果，更是可以加強肌膚潤澤呵護。