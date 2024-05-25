fb ig video ETtoday search mobile

經常頭暈、臉色蒼白？營養師傳授「缺鐵性貧血飲食3重點」

>

記者曾怡嘉／綜合報導　圖／Unsplash

不少女生都曾有頭暈疲倦、臉色蒼白的狀況，若以上經常發生，或許你可能是貧血，營養師余朱青分享，與營養素缺乏相關的貧血類型很多，其中缺鐵性貧血最為常見，若為孕婦尤其要注意，聽聽營養師教你「預防缺鐵性貧血飲食」三重點。

營養師余朱青說明，孕媽咪在孕期「鐵」除了要提供自身及寶寶所需外，在分娩中也會流失大量的血液，同時流失鐵，而寶寶也需預先儲存大量鐵，供出生後六個月使用，供不應求的情況下就容易造成孕媽咪常見的缺鐵性貧血。

而要如何預防缺鐵性貧血呢？營養師建議可以從飲食下手，只要遵循三大重點，分別為補充足夠、促進吸收和減少干擾。

▲▼營養師傳授抗貧血飲食。（圖／Unsplash）

#補充足夠的鐵

營養師余朱青分享，19-50歲女性每日鐵建議攝取量15毫克，另建議於懷孕第三期始每日增加30毫克，可預防早產、貧血及嬰兒出生後生長發育遲緩。補充足夠富含鐵的食物，包括紅肉、海鮮、內臟類、深綠色蔬菜、豆類等。若飲食中鐵攝取不足，也可以補充鐵劑，但需留意可能會導致便秘，建議還是遵循醫師、營養師的醫囑服用。

▲▼營養師傳授抗貧血飲食。（圖／Unsplash）

#補充促進鐵吸收的食物

植物性來源鐵吸收率較動物性低，建議搭配維生素C，有助於鐵的吸收。像是富含維生素C的芭樂和奇異果都是好選擇。

▲▼營養師傳授抗貧血飲食。（圖／Unsplash）

#減少干擾鐵吸收的食物

補充鐵質同時，也需避免和高單寧酸、植酸、草酸、鈣的食物一起食用，因會與鐵結合或競爭吸收，進而降低鐵的吸收率，建議間隔1-2小時。避免與鐵同時食用的食物包括括茶、咖啡、巧克力、乳製品、鈣片等。

最後營養師也提醒，若是貧血應先釐清自身貧血的源頭，才能加以治療，並不是一昧的補鐵就有好氣色。

關鍵字：

貧血, 缺鐵性貧血, 營養師, 孕期, 預防

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

勞力士「水鬼王」防水3900米好威　熱門度不若「水鬼」在於太霸氣

勞力士「水鬼王」防水3900米好威　熱門度不若「水鬼」在於太霸氣

250坪新北最大LOPIA 6／1開幕！　開賣便當、生魚片成加菜神隊友

250坪新北最大LOPIA 6／1開幕！　開賣便當、生魚片成加菜神隊友

郭書瑤自曝退30萬愛馬仕包喊「雲朵包就滿意」！曹佑寧願幫王淨買單

郭書瑤自曝退30萬愛馬仕包喊「雲朵包就滿意」！曹佑寧願幫王淨買單

想瘦快吃！營養師推5種「助減脂食物」　黑巧克力也上榜 就是不脫妝！夏季「底妝三寶」推薦 　到了下午妝容依然完美 痘痘粉刺冒不停？營養師：建議戒「麩質食物」改善 最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到　其實扮豬吃老虎 過得快不快樂「看房間就知道」　空間風格顯露真實性格 最幼稚的三大星座！TOP 1活在童話世界　擅長自我幻想腦補劇情 日本熱賣行李箱淺藍新色超美！小宅族最愛懶骨頭沙發

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面