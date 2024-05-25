經常頭暈、臉色蒼白？營養師傳授「缺鐵性貧血飲食3重點」

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／Unsplash

不少女生都曾有頭暈疲倦、臉色蒼白的狀況，若以上經常發生，或許你可能是貧血，營養師余朱青分享，與營養素缺乏相關的貧血類型很多，其中缺鐵性貧血最為常見，若為孕婦尤其要注意，聽聽營養師教你「預防缺鐵性貧血飲食」三重點。

營養師余朱青說明，孕媽咪在孕期「鐵」除了要提供自身及寶寶所需外，在分娩中也會流失大量的血液，同時流失鐵，而寶寶也需預先儲存大量鐵，供出生後六個月使用，供不應求的情況下就容易造成孕媽咪常見的缺鐵性貧血。

而要如何預防缺鐵性貧血呢？營養師建議可以從飲食下手，只要遵循三大重點，分別為補充足夠、促進吸收和減少干擾。

#補充足夠的鐵

營養師余朱青分享，19-50歲女性每日鐵建議攝取量15毫克，另建議於懷孕第三期始每日增加30毫克，可預防早產、貧血及嬰兒出生後生長發育遲緩。補充足夠富含鐵的食物，包括紅肉、海鮮、內臟類、深綠色蔬菜、豆類等。若飲食中鐵攝取不足，也可以補充鐵劑，但需留意可能會導致便秘，建議還是遵循醫師、營養師的醫囑服用。

#補充促進鐵吸收的食物

植物性來源鐵吸收率較動物性低，建議搭配維生素C，有助於鐵的吸收。像是富含維生素C的芭樂和奇異果都是好選擇。

#減少干擾鐵吸收的食物

補充鐵質同時，也需避免和高單寧酸、植酸、草酸、鈣的食物一起食用，因會與鐵結合或競爭吸收，進而降低鐵的吸收率，建議間隔1-2小時。避免與鐵同時食用的食物包括括茶、咖啡、巧克力、乳製品、鈣片等。

最後營養師也提醒，若是貧血應先釐清自身貧血的源頭，才能加以治療，並不是一昧的補鐵就有好氣色。