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媚比琳祭出韓系拍貼快閃店、TWEEZERMAN超萌迪士尼聯名好可愛

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記者曾怡嘉／綜合報導

最近美妝話題不斷，媚比琳與超夯韓式拍貼店攜手打造快閃店，即日開跑！只要分享就可以免費拍拍貼，更有機會獲得免費唇彩；來自紐約的TWEEZERMAN則是與迪士尼推出超萌聯名，把斜口鑷變成熱情紅色，讓人好想收藏擁有。

▲▼媚比琳祭出韓系拍貼快閃店。（圖／品牌提供）

媚比琳鎖吻棒引領夏季唇彩潮流，推出全新特調軟萌粉系列，一抹水嫩不顯唇紋，恰到好處的粉嫩色彩，誰塗誰可愛，全新特調軟萌粉系列共有4色，讓你隨心挑選心中所愛。

▲▼媚比琳祭出韓系拍貼快閃店。（圖／品牌提供）

▲▼媚比琳祭出韓系拍貼快閃店。（圖／品牌提供）

為了讓全台粉絲一起見證全新粉萌唇的媚力，品牌也與超夯的韓式拍貼店Snapshot妞拍貼攜手，打造期間限定快閃店、還有小心臟聯名拍貼框超可愛！5/25、5/26周末獨家粉絲活動開跑，不只有超好拍好玩的粉萌女團打卡點，還有限時活動，分享就可以免費拍拍貼、還有機會獲得鎖吻棒新色正貨。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

來自紐約的TWEEZERMAN 專業斜口鑷深受眾多名人、專業彩妝師喜愛，更被美妝控們譽為「地表最強工具神夾」，2024年與迪士尼攜手推出超萌聯名，TWEEZERMAN經典神夾通通換上愉悅可愛新裝，為任何一個容易被忽略的微小細節提供獨一無二的細緻呵護。

▲▼媚比琳祭出韓系拍貼快閃店。（圖／品牌提供）

TWEEZERMAN x Disney限定超萌米奇米妮斜口鑷，擁有專業優質25度傾斜尖頭設計、鑷合度完美的手工打磨尖頭，均勻且牢固的貼合度，將眉毛從根部輕鬆拔起，熱情紅色系可愛吸睛，耐看更耐用。

關鍵字：

美妝, 唇彩, 快閃店, 斜口鑷, 迪士尼

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