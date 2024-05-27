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NIKE「限時特惠直逼4折」夯鞋現省3千元！adidas買二送一來了

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▲▼NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲NIKE在官網展開季中特惠 。（圖／翻攝自官網）

記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌NIKE在官網展開季中特惠，本次有多達1500項商品參加優惠，且涵蓋許多當季熱銷鞋款、服飾配件在內，全都採取「折上折」促銷，舉例Nike Blazer 低筒 Pro Club男鞋最後以NT$1,518的價格就能夠入手，直接打對折。

▲▼NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Blazer 低筒 Pro Club男鞋以NT$1,518的價格就能夠入手。（圖／翻攝自官網）

▲▼NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Air Max Pulse Roam男鞋折扣前原價NT$5,400，打4折現省NT$3,133元。（圖／翻攝自官網）

▲▼NIKE 。（圖／翻攝自官網）

▲短褲NT$874即可入手。（圖／翻攝自官網）

此次NIKE官網季中特惠規則為，購買 2 件或更多特賣頁面產品, 輸入促銷代碼 「STYLETW」 即可享有額外 7折優惠，效期為當地時間至 2024年 5月 28日晚上23:59。不少商品原先就有降價折扣，因此是折上折，像是 Nike Air Max Pulse Roam男鞋折扣前原價NT$5,400，現輸入折扣碼現省NT$3,133元，直逼4折。而夏季服飾Nike Sportswear Air女款高腰 Fleece 短褲也在特惠清單內，現NT$874即可入手。

前往NIKE官網季中特惠

▲▼ adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas一年一度的「Share Your Stripes」活動即日起至6月2日展開 。（圖／品牌提供）

同時，adidas一年一度的「Share Your Stripes」活動即日起至6月2日展開，於全台adidas直營門市與經銷門市購買指定商品可享買二送一優惠，在品牌官方網站特別專區也享3件66折優惠，此波優惠不僅涵蓋專業運動必備的AIRCHILL系列、SUPERNOVA跑鞋、 Sportswear運動休閒單品；adidas Originals 則有與音樂潮流創作人婁峻碩 SHOU同款的2000s Running 復古老爹鞋款，以及多款話題T-TOE 家族鞋款、AdiFOM系列新色厚底休閒鞋。

關鍵字：

NIKE, 特惠, 打折, 運動, 限時

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