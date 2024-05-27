IKEA 7款熱門「萌寵單品」69元起　京站分享貼文送貓掌護唇膏

▲（左）BARNDRÖM單人被套組，售價899元；（右）TÖVÄDER Led夜燈，售價379元。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

5／30是獻給貓奴們的重要節日「國際抱貓日」。IKEA近期也公開旗下7款精選萌寵單品，從寢具、布偶到收納用品應有盡有，打造貓咪居家只要69元起；京站也針對國際抱貓日推出活動，只要分享貼文就有機會獲得貓掌護唇膏。

IKEA選定的7款貓咪主題商品，最吸睛的當屬BARNDRÖM單人被套組，柔和的草綠色基底上印滿各種動作的貓咪剪影，睡在這樣的被窩中就像置身貓咪的溫柔懷抱，感覺就能一夜無夢到天亮。同系列靠墊上頭的慵懶貓咪神情逗趣可愛，背後還有實用的口袋設計。

▲BARNDRÖM靠墊附袋，售價399元。

要為家裡帶來療癒又實用的貓咪風，IKEA的收納商品BARNDRÖM儲物盒，容量大且採輕便材質，外型為活潑逗趣的貓咪印花，讓整理變得更有趣，TÖVÄDER貓咪夜燈開啟並調暗模式以後，可以避免光線干擾入眠品質，還有BÄSTIS掛鉤的貓咪造型，任何空間掛上都能瞬間成為牆上焦點。

▲BÄSTIS掛鉤售價69元，BARNDRÖM儲物盒售價279元。

而因應國際抱貓日即將到來，同為寵物友善百貨之一的京站時尚廣場，也特別推出抱貓日特別企劃，即起至5／30期間，公開分享京站粉絲專頁貼文+留言區，加上Tag 1名好友+留言：「貓奴必備商品到京站買！」就有機會獲得「CATISS貓掌護唇膏」5／30當天京站也邀請粉絲們留言曬出與可愛貓咪的擁抱照放閃。

▲SNATCH 日日野餐的貓貓系列（耳環＆耳夾）買4送1，售價1副190元；圖右為CATISS貓掌護唇膏。

▲PAUL&JOE-西洋菊貓咪拋光護甲組，內含貓型美甲手枕+偷窺貓限量護甲指緣油10ml+限量拋光美甲板2入，推薦價1,090元。

