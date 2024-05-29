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金智媛改眉型美翻！新手畫眉筆記4公式　自然修飾五官、更精緻立體

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文／美人圈

眉型差異有多大？眉毛畫法相當重要，眉毛可以改變五官輪廓、修飾臉型，近期《淚之女王》金智媛的美貌獲得高關注，但其實仔細看她的妝容，眉型也是改變相當大的一個重點，下面一起看看新手畫眉基本公式，怎麼找出適合自己、最修飾的眉型？

《淚之女王》金智媛改變眉型，顏值大升級

《淚之女王》金智媛在劇中的美貌多次引發話題，仔細看她的妝容，其實眉型變化相當大！以前的眉型比較偏韓系平眉，雖然也是美，但是沒有修飾感，缺少那種讓人驚艷的感覺，也顯得有些壓抑。這次在《淚之女王》中飾演財閥千金，金智媛調整眉型，增加眉型弧度、讓眉毛更加長也更柔，俐落的凸顯五官，讓臉型更加精緻立體了。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

▲金智媛在《淚之女王》的妝容，其實眉型變化相當大。（圖／IG@geewonii）

另外，這種偏長、自然弧度的眉型也可以很好的增加溫柔、大氣的感覺，延伸的眉尾線條對於修飾臉寬來說也很有感！

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

▲金智媛調整眉型，讓臉型更加精緻立體了。（圖／IG@highziumstudio）

新手畫眉基本公式

1.眉毛粗細看「眼睛大小」

眉毛要畫多粗？化妝師建議可以根據「眼睛大小」決定。粗眉份量感強，因此眼睛不夠大的話，會給人一種眉壓眼的感覺，眼睛大的話可以適度加粗些眉毛，相反，小眼睛的話眉毛則不用刻意加粗，可以稍微修除雜毛後，描繪基本眉形即可。化妝師也強調「眉毛粗度略少於眼高的一半」最剛好，這樣眉眼比例會更加和諧。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

▲眉毛要畫多粗？化妝師建議可以根據眼睛大小決定。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

2.眉型角度看「臉型」

圓臉的臉型化妝關鍵在於拉長臉型，在「眉峰畫出些弧度的挑眉」眉型可以很好的增加稜角感，為圓潤的臉型增加角度及拉長臉型，可以讓臉型在視覺上縮窄。長臉臉型的話則相反，需要在視覺上加寬並縮短長度，畫出「眉峰不明顯的平眉」的話可以延伸兩側寬度，讓臉型看起來更加精緻。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

▲眉型角度看臉型決定。（圖／IG@kirsh_blending）

三點定位法找出正確眉型

畫眉前，掌握正確的眉型是成功的開始！基本眉型公式就是眉頭切齊鼻翼、眉峰切齊眼尾、眉尾則切齊眼尾與鼻翼的延長線等三點定位法，這樣子畫出來的眉型根據每個人的五官及臉型會略有不同，但是是最基本、最不挑人的萬用基礎眉型，初學者在修眉前可以先用眉筆大致畫出定位點，再用修眉刀或小鑷子輕輕拔除周圍雜毛，之後畫眉會比較好上手。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

▲三點定位法的基本眉型公式。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

3.修飾臉寬就靠拉長眉尾

要縮窄方臉及臉寬，透過修容或是集中輪廓的化妝方式之外，也可以反過來、從加強「延伸五官」開始！特別注意在畫眉毛時，可以稍微延伸一點眉尾長度，將眉尾順著眉型往外畫出去一些些，可以有效縮窄臉部邊界，起到修飾臉寬的效果。另外，眉毛的弧線也可以進一步增加柔和的線條，在視覺上修飾下顎角。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

▲修飾臉寬就靠拉長眉尾（圖／IG@kirsh_blending）

4.眉毛要有濃淡、深淺

大家畫眉毛時會注意眉毛濃淡嗎？整條眉毛畫的濃淡一致、沒有深淺變化，這樣的眉形就像是把整條眉毛貼上去，看起來其實很僵硬，也缺少輪廓感。正確的眉毛畫法應該是眉頭稍淡、眉毛中段到眉尾越深，整體來說是「前虛後實」，這樣畫出來的眉毛不僅更加立體，輪廓也會更自然。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

▲正確的眉毛畫法應該是眉頭稍淡、眉毛中段到眉尾越深。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 淚之女王, 金智媛, 眉型

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