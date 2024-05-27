宋慧喬抱愛犬休息模樣卡哇伊　戴4萬絲繩手鍊露優雅品味

▲宋慧喬相當疼愛狗寶貝Ruby。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬平日最常在IG分享與愛犬Ruby的互動，昨又po出她與Ruby抱抱並一起閉眼睛休息的幸福畫面，可愛指數破表，此外，她也亮出「新歡」，是法國珠寶品牌CHAUMET搭配絲繩的Bee My Love手環，簡潔又不失優雅的設計完美融入她的日常穿搭。





▲宋慧喬亮出CHAUMET最新款Bee My Love手環，41,400元。（圖／翻攝kyo1122 IG）

CHAUMET新款Bee My Love手環定價41,400元，是最佳入門選擇，所搭配的絲繩以再生技術製成，共有7種顏色可供選擇，串上蜂巢造型構成的墜飾，小巧精緻，宋慧喬所戴的手環為桃紅色絲繩款。





▲宋慧喬5月初出席百想藝術大賞，穿Avouavou粉嫩色飄逸禮服搭CHAUMET珠寶。（圖／翻攝kyo1122 IG）

而在隆重場合，宋慧喬也少不了CHAUMET珠寶相伴，5月初她以頒獎人身分出席於首爾舉辦的第60屆百想藝術大賞，身穿深V低胸設計的南韓品牌Avouavou粉嫩色飄逸禮服，搭配CHAUMET描繪瀲灩水波之美的À Fleur d'Eau 系列鑽石耳環與層層螺旋之美的Torsade de Chaumet 戒指，仙氣飄飄的模樣成為全場焦點。





▲宋慧喬戴描繪瀲灩水波之美的À Fleur d'Eau鑽石耳環。（圖／翻攝kyo1122 IG）