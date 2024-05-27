摩納哥王妃LV超級大戶　全套奢華精品慶賽車手奪冠

▲夏琳王妃（左一）全套LV裝扮，與丈夫摩納哥親王阿爾貝二世站在頒獎台上為賽車選手喝采。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

法拉利車隊車手查爾斯勒克萊爾（Charles Leclerc）昨在F1摩納哥大獎賽奪冠，破除魔咒將冠軍獎盃留在家鄉，摩納哥親王阿爾貝二世與夏琳王妃現身頒獎台，夫婦倆喜悅全掛在臉上，開心向奪冠車手道賀，夏琳王妃一襲LV（Louis Vuitton）藍色連身褲裝再度成功吸睛，連同墨鏡、高跟鞋與Ombre Blossom XL環狀玫瑰金鑲鑽耳環全出自LV，果然是精品超級大戶。





▲夏琳王妃戴的LV Ombre Blossom XL環狀玫瑰金鑲鑽耳環，353,000元。（圖／翻攝LV官網）

摩納哥親王阿爾貝二世則收藏不少名錶，他昨佩戴TAG Heuer（泰格豪雅）最新Monaco鏤空計時腕錶深藍款，採用藍色是為了向在此舉辦世界最著名賽事的地中海沿岸致敬，搭配鮮黃色的指針與時標讓人聯想到賽車高速行駛時因摩擦飛濺的火花，錶盤還透出具80小時動力儲存的Calibre TH20-00自動上鍊機芯，而鈦金屬打造錶殼彰顯輕盈與抗震特色。





▲摩納哥親王阿爾貝二世戴TAG Heuer Monaco鏤空計時腕錶深藍款，370,200元。（圖／TAG Heuer提供）

成功將摩納哥大獎賽冠軍獎盃留在家鄉的法拉利車手查爾斯勒克萊爾，身著賽車服的同時也展現時尚品味，一手戴著代言的摩納哥品牌APM MONACO手鍊與戒指，另一手則戴著約8,040,000元的RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶鈦合金款，有趣的是此錶款裝飾3個明顯時標3、8、1，為1小節3拍的韻律定調，3個功能盤從順時針方向分別為60分鐘計時盤、24小時計時盤與小秒盤，凸顯此款腕錶的功能並不僅限於短時間的計時。

▲法拉利車手查爾斯勒克萊爾（前排中）奪冠，一手戴著RICHARD MILLE名錶，另一手戴著代言品牌APM MONACO飾品。（圖／路透社）





▲摩納哥大獎賽冠軍賽車手查爾斯勒克萊爾佩戴的RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶，鈦合金款約8,040,000元。（圖／RICHARD MILLE提供）