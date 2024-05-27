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Lisa纖腰、美腿全都露看賽車　火辣裝竟是寶特瓶蓋回收再製

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▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿泰國品牌PIPATCHARA以寶特瓶回收瓶蓋再製的兩截式亮片裝現身F1摩納哥大獎賽。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa近來看F1賽事上癮，周末現身F1摩納哥大獎賽觀戰，連換多套服裝都有看頭，最吸睛的一套是讓她露纖腰又露美腿的兩截式亮片裝，令人驚喜是服裝上每一個由金屬串接起的小部件，竟是運用80%的寶特瓶回收瓶蓋與20%保鮮盒再製而成，是泰國品牌PIPATCHARA為她特製的派對裝，小部件上還刻有「LISA」字樣。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa拎LV與大陸藝術家孫一鈿聯名的小狗圖案Nano Speedy手袋，84,500元。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa興奮穿上PIPATCHARA為她訂製的回收廢料再製衣，盡顯窈窕曲線，她同時搭配LV（Louis Vuitton，路易威登）與大陸藝術家孫一鈿聯名的Nano Speedy手袋，包款以Monogram Reverse帆布製作，綴有可愛的斑點狗小牛皮貼章，饒富童趣的設計讓她愛不釋手。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa與紅牛車隊當家車手Max Verstappen開心合影。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

在摩納哥欣賞F1賽事期間，Lisa也與紅牛車隊當家車手Max Verstappen再度相會，身穿休閒T恤配牛仔褲的她拎著泰國品牌Boyy安全帽造型包款應景；另一造型則是以襯衫式洋裝配LV要價109,000元的Low Key Shoulder Bag肩背包，金色的LV標誌掛鎖相當醒目。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa另一套觀賽裝扮是襯衫式洋裝搭配109,000元LV Low Key Shoulder Bag。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

►LV格紋男包被Lisa納為收藏　掛公仔更可愛

►風Luxury／Lisa錶藏更豐富了　241萬HUBLOT彩虹錶變新歡

 

關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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