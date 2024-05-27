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楊紫瓊「妹妹頭」不見了　千萬鑽錶與珍珠加身變回貴婦

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▲▼楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊日前穿Bottega Veneta高領黑色貼身洋裝搭配MIKIMOTO珠寶出席amfAR籌款晚宴。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后楊紫瓊於坎城影展期間，以齊瀏海的「妹妹頭」造型驚豔紅毯，被外媒大讚看不出實際年齡61歲，日前她出席美國愛滋病研究基金會amfAR於坎城舉辦的募款晚宴再轉換風格，以全身包緊緊的黑洋裝配上MIKIMOTO頂級珠寶、約13,590,000元的RICHARD MILLE RM 037白金雪花鑲鑽錶，回到事業有成的優雅貴婦造型。

▲▼楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊佩戴MIKIMOTO The Bows頂級珠寶系列緞帶蝴蝶結造型項鍊與耳環，以及約13,590,000元的RICHARD MILLE RM 037白金雪花鑲鑽錶。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

RICHARD MILLE名錶對於楊紫瓊而言有如幸運符般的存在，出席隆重場合、獲頒奧斯卡影后榮銜之際，都有RICHARD MILLE相伴，此次出席amfAR晚宴也不例外，戴著上千萬元的RM 037白金雪花鑲鑽錶，錶圈以雪花鑲嵌美鑽，面盤中央也以鑽石排出酒桶造型，璀璨耀眼。

▲▼楊紫瓊 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊在amfAR晚宴開心與黛咪摩爾（左）、安蒂麥道威爾合影。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

身穿Bottega Veneta黑色高領貼身洋裝的楊紫瓊，同時搶先戴上MIKIMOTO預計6月底再巴黎正式發表的The Bows頂級珠寶系列作品，她所戴的款式為鑲嵌Akoya珍珠、白南洋珠、摩根石、尖晶石、碧璽、藍寶石、海藍寶石與鑽石的緞帶蝴蝶結項鍊與耳環，展現大氣風範，她在晚宴中自在穿梭，開心與好萊塢女星黛咪摩爾、安蒂麥道威爾同框合影。
 

►楊紫瓊「妹妹頭」逆齡成功　外媒大讚「看不出61歲」

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關鍵字：

楊紫瓊, Bottega Veneta, RICHARD MILLE, MIKIMOTO

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