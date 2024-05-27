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增進女人緣！男生也該必備的質感系單品　營造率性氣息很簡單

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

不只是女性對於外型會在乎，男性現在也是很會關注打扮，讓自己看起來乾淨陽光，同時也可以增進好人緣，最近就有不少專為男性設計的好物，想要變質感輕輕鬆鬆。

＃SKIN advanced 極致男仕保濕精華水，150ml、售價850元

SKIN advanced,LÚCID,倫士度,FERRAGAMO,男性,保養。（圖／品牌）

敏感肌專家SKIN advanced針對男性膚況推出整套保養系列，從洗面乳、潔顏慕斯、精華水、保濕乳等通通都有，以簡約灰色調設計的瓶身，看起來有專櫃等級的質感，配方更是採用日本的白金科技3.0技術，以微脂囊包裹白金粒子，再搭配防護因子Ectoin及95%的高純度羥基積雪草苷，保濕不黏膩。

＃LÚCIDO倫士度 頭皮去味洗髮精，售價320元

SKIN advanced,LÚCID,倫士度,FERRAGAMO,男性,保養。（圖／品牌）

不少男性都會有身體異味的困擾，尤其是到了40歲的中年之後，比起年輕時期會更多一股油垢味，尤其是頭部最容易出現這樣的狀況，倫士度就針對容易出汗出油的男性族群，推出全新的洗髮精，運用黃酮類化合物的植物精華搭配胺基酸深層洗淨成分，深層改善油膩困擾，具有涼感的草本柑橘香調營造清爽男人氣息。

＃FERRAGAMO 菲常曜紅男性淡香精，售價3750元

SKIN advanced,LÚCID,倫士度,FERRAGAMO,男性,保養。（圖／品牌）

將男性的品味從內在延伸到香氣，FERRAGAMO全新的菲常曜紅男性淡香精，從包裝就運用紅色皮革展現出極致奢華的質感，內在香調以義大利佛手柑、鮮薑的明亮辛香味，搭配埃及茉莉精油、鳶尾草精華、迷迭香，後調海地香根草、軟皮、新喀里多尼亞檀香，層層堆疊出具有自我個性的率性自信，以及迷人光采。

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關鍵字：

SKIN advanced, LÚCID, 倫士度, FERRAGAMO, 男性, 保養

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