夏季白色背心強勢登場！Jennie穿上拍CK大片　秀智、舒淇也跟上

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Jennie在Calvin Klein的春夏形象照中，穿上白色背心出鏡，舒淇在Bottega Veneta的活動上以一身水藍色西裝搭配白色背心現身，時髦的大家快幫自己添幾件新衣吧！

白色背心穿搭

Jennie

Jennie在拍攝Calven Klein春夏形象大片時，身穿直筒牛仔褲搭配白色背心的造型，有一種輕鬆就很時髦的美式風格。

舒淇

舒淇在出席Bottega Veneta的秋冬系列活動上，一套水藍色的西裝上身，內裡搭配也是白色背心，雖然是同樣的亮色系卻有著對比度，而正裝與背心的搭配也能展現時髦的鬆弛感！

華莎

風格大膽前衛的華莎在近期的穿搭中，也以短版的白色背心搭配上牛仔褲的造型出現，雖然都是休閒的單品，卻依舊能有性感的女人味。

秀智

國民初戀秀智為Guess拍攝的形象照中，也不約而同的穿上了白色背心，展現夏季的甜辣風格。

Aespa Karina

被封為人間AI的Aespa Karina也穿上了白色背心，搭配上牛仔吊帶褲的造型，看起來俏皮又可愛。

Red Velvet Yeri

Red Velvet的Yeri也穿上白色背心，不過搭配上的是牛仔短裙，簡約的造型中加上寬版腰帶，為造型增加細節亮點！

LE SSERAFIM 采源

LE SSERAFIM采源以玫瑰粉色的運動棉褲搭配上短版的白色背心，還有什麼組合比這樣更搭？再搭配上寬鬆的連帽外套，流行感十足的運動套裝立刻完成。

ITZY 有娜

被封為腰臀比完美的ITZY成員有娜，以合身牛仔褲搭配上短版白色背心，一頭紅色長髮展現與之前幾位不同的大膽造型。

曾之喬

曾之喬對於白色背心也是有特別偏愛，一連在兩種不同的風格中都穿上，無論是搭配寬版牛仔褲或是飄逸長裙，白色背心都輕鬆駕馭！

許路兒

風格受到許多女性粉絲喜愛的許路兒，近期也穿上白色短版背心搭配印花牛仔褲的造型，戴上棒球帽展現輕鬆又率性的樣貌。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●2024必嘗試的Miu Miu系穿搭，甜酷千金自成一派，必備短上衣、百褶裙！

● TWICE 周子瑜穿搭：12套率性可愛同時不失明星氣場的穿搭提案