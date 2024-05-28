不買平替款的4個理由！小心被慾望反撲　省錢不成還多花冤枉錢

記者李薇／綜合報導 圖／IG

收入有限、慾望無窮，除了讓自己減少消費的慾望，不少人也會挑選平替款，來滿足自己的慾望，但社群上就有一群網友，分享不買平替的4個理由，某種程度上也是蠻有道理，甚至有可能造成慾望反撲，一定要先了解。

1.質量狀況

平替款的產品通常是以低價格來吸引消費者，但這往往意味著在原料或製程上可能有所妥協，例如，一些平替款的化妝品可能使用的是比較便宜的原料，這可能對皮膚健康產生不利影響，在購買平替款前，應該慎重評估。

2.售後服務

許多平替款產品為了降低成本，可能在售後服務上面有所削減，也就是說降低「隱形成本」，如果產品出現問題，往往很容易出現求助無門的狀況，甚至造成更多的損失。

3.品牌形象

對於一些消費者來說，品牌形象和認同感是選擇購買產品的重要因素，雖然平替款能以較低的價格提供相似的產品，但可能無法提供與原品牌相同的品牌價值和形象。

4.終究不同心態

平替款在各方面也許可以跟正版一樣、相似，但終究是兩個不同層面的個體，多數人甚至原以為買了平替就夠，但卻會發現，對於正版高級品的慾望，並不會因為有了平替而滿足，導致越花越多錢，一堆小支出最後還不如乾脆直接買正貨來得划算。