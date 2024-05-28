摩納哥王妃失策穿露臂膀禮服　慘淪「大隻佬」

▲摩納哥親王阿爾貝二世（左）與夏琳王妃出席F1摩納哥大獎賽晚宴，夏琳王妃穿紅色LV禮服搭LV晚宴包相當亮眼。（圖／達志影像／newscom）

記者陳雅韻／台北報導

法拉利車隊車手查爾斯勒克萊爾（Charles Leclerc）上個周末在F1摩納哥大獎賽奪冠，破除魔咒成功冠軍獎盃留在家鄉，舉國歡騰，摩納哥親王阿爾貝二世與夏琳王妃親自出席慶功晚宴，身為LV（Louis Vuitton，路易威登）超級VIP的夏琳王妃再度穿上LV禮服亮相，紅色的長袖禮服上半部為亮片設計，她僅露出一小截上臂，網友一致認為「看起來好魁武」。

身高177公分的夏琳王妃是南非奧運游泳女子選手出身，肩膀骨架較大，因此必須選對的服裝修飾，但這回出席摩納哥大獎賽晚宴失策，選擇LV紅色拼接亮片禮服固然出色，但領口處大面積的銀色亮片裝飾，再拼接一字領的紅色禮服，讓焦點都聚焦在她寬闊的肩膀，頓時淪為「大隻佬」，不過值得慶幸的是被封為「冰山王妃」的她，終於露出甜美笑容，似乎已逐漸走出老公爆出私生子女醜聞的陰霾。

▲夏琳王妃（右起）、親王阿爾貝二世、摩納哥大獎賽冠軍車手查爾斯勒克萊爾與女友Alexandra Saint Mleux，在LV打造的冠軍獎盃旁合影。（圖／達志影像／newscom）

當天晚宴另一焦點人物是摩納哥大獎賽奪冠的法拉利車隊車手查爾斯勒克萊爾，他大方帶著女友Alexandra Saint Mleux現身慶祝，並與親王阿爾貝二世夫婦一起與LV為此賽事特製的冠軍獎盃合影，相當風光。