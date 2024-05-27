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骷髏錶中的陶瓷球滾呀滾　HUBLOT沙漏概念提醒活在當下

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▲▼HUBLOT,AP 。（圖／公關照）

▲Depeche Mode團員Dave Gahan（前）與Martin Gore 戴HUBLOT Spirit of Big Bang Depeche Mode腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶）與英國電音教父級樂團Depeche Mode再度攜手，以最新專輯《Memento Mori》為靈感，創作帶有神祕氣息的Spirit of Big Bang Depeche Mode骷髏腕錶，提醒人們活在當下，細看骷髏圖案暗藏設計巧思，因為當中綴滿迷你的黑色陶瓷球，會隨著手腕擺動而上下滾動，概念正來自代表時間流逝的沙漏。

▲▼HUBLOT,AP 。（圖／公關照）

▲▼HUBLOT,AP 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang Depeche Mode腕錶骷髏圖案中的陶瓷珠會隨著手部律動而滑動，1,053,000元。

HUBLOT限量100只的Spirit of Big Bang Depeche Mode骷髏腕錶，面盤由黑色鍍層藍寶石水晶製成，搭配裝飾金字塔形鉚釘的黑色陶瓷錶圈，展現龐克風格，而錶背刻有Depeche Mode樂團標誌「DM」字樣，以及致力於保護與恢復自然環境的慈善組織Conservation Collective標誌，彰顯品牌與Depeche Mode 共同合作推動環保項目，隨錶附環保複合材質織物錶帶與金字塔形鉚釘裝飾的黑色橡膠錶帶，更令錶迷驚喜的是此限量錶的特別包裝內含Depeche Mode單曲《Wagging Tongue》的10英寸黑膠唱片。

▲▼HUBLOT,AP 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang Depeche Mode腕錶錶背刻有Depeche Mode樂團標誌「DM」字樣，以及保護自然環境慈善組織 Conservation Collective標誌。

瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）則邀現代吉他之神、腕錶收藏家亦是品牌摯友的美國創作歌手約翰梅爾（John Mayer），與他共同打造限量200只的Royal Oak 皇家橡樹系列「John Mayer」限量版萬年曆腕錶，最吸睛的正是他發想的浩瀚星空主題面盤，AP開發全新的閃爍裝飾，運用特殊電鍍的金屬沉積技術，於面盤呈現類似水晶的不規則形狀且隨著光影閃爍的「水晶天空」，限量200只，又是一錶難求的熱門款。

▲▼HUBLOT,AP 。（圖／公關照）

▲AP聯手現代吉他之神、亦是品牌收藏家的約翰梅爾合作打造聯名錶。（圖／AP提供，以下同）

▲▼HUBLOT,AP 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak 皇家橡樹系列「John Mayer」限量版萬年曆腕錶。

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關鍵字：

HUBLOT, AP, Audemars Piguet, 愛彼

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